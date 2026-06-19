باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیین جهانی شیرخوارگان حسینی امروز با حضور هزاران مادر و کودک در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد. در این مراسم، مادران با پوشاندن لباس سبز و سربندهای مزین به نام اهلبیت (ع) به فرزندان خود، یاد حضرت علیاصغر (ع) را زنده نگه داشتند.
بخش ویژه این آیین به خانوادههای شهدای جنگهای اخیر اختصاص داشت و شرکتکنندگان با آنان ابراز همدردی کردند. مادران حاضر بر تربیت نسل آینده در مسیر مقاومت، ایستادگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.
همزمان، این آیین در مسجد مقدس جمکران و دیگر نقاط استان قم نیز برگزار شد و عزاداران با آرمانهای نهضت عاشورا تجدید میثاق کردند.