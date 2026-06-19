شهردار منطقه ۸ به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه با حضور در منزل شهید محسن اثنی‌عشری، از شهدای جنگ تحمیلی سوم، ضمن دیدار با همسر این شهید والامقام، تولد فرزند تازه‌متولدشده وی را تبریک گفته و از صبر و استقامت خانواده این شهید تجلیل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۸، فاطمه تنهایی شهردار منطقه به اتفاق جعفر بحرینی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۸ و جمعی از مدیران شهری، با حضور در محله سبلان با همسر و نوزاد تازه‌متولدشده شهید محسن اثنی‌عشری دیدار کردند.

این دیدار با هدف تکریم خانواده معظم شهدا، پاسداشت مقام شامخ ایثارگران و گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ تحمیلی سوم برگزار شد. شهردار منطقه ۸ در این دیدار با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا اظهار داشت: خانواده‌های معظم شهدا با صبر، استقامت و ایمان خود، ادامه‌دهندگان راه ایثار و فداکاری هستند و جامعه امروز امنیت، عزت و آرامش خود را مدیون جانفشانی شهدا و پایداری خانواده‌های آنان است.

وی افزود: شهید محسن اثنی‌عشری در حالی برای دفاع از امنیت و آرامش مردم در میدان خدمت حضور یافت که در انتظار تولد دومین فرزند خود بود و آرزوی در آغوش کشیدن فرزندش را در دل داشت؛ اما با نثار جان خویش، نام خود را در دفتر پرافتخار مدافعان وطن جاودانه کرد.

تنهایی با اشاره به تولد فرزند این شهید والامقام گفت: امروز عطر تولد این نوزاد با یاد ایثار و فداکاری پدر شهیدش درهم آمیخته است. این کودکان یادگاران شهدا و سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند که نام و راه پدران خود را زنده نگاه خواهند داشت.

در ادامه این دیدار، حاضران ضمن تبریک تولد فرزند شهید، از صبر و بردباری همسر این شهید گرانقدر تجلیل کرده و با قرائت فاتحه و صلوات، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و شهدای جنگ تحمیلی سوم را گرامی داشتند.

 

شهید محسن اثنی‌عشری سوم مردادماه سال ۱۳۶۷ در تهران متولد شد. وی پس از طی تحصیلات خود به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیوست و در جریان حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونی در نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ در محل خدمت خود در میدان ۷۲ نارمک، هم‌زمان با رهبر شهید، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

گفتنی است مهدی اثنی‌عشری، برادر این شهید والامقام نیز از سربازان گمنام امام زمان (عج) و از شهدای امنیت کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است.

برچسب ها: جنگ رمضان ، شهید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خانواده شهدا را بیشتر دریابید اینها محل درآمد خودشان را از دست دادند و با خیلی از مشکلات مواجه شدند که کسی متوجه درد بعد از شهادت نان آور خانواده آنها نیست مسئولین بیشتر آنها را دریابند
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