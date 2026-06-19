باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بخش مهمی از صادرات غیرنفتی و همچنین زنجیره تأمین صنایع مادر ایران به عملکرد واحد‌های تولیدی استان خوزستان وابسته است. به همین دلیل هرگونه اختلال در تولید صنایع خوزستان، اثراتی فراتر از مرز‌های استانی دارد و می‌تواند بر بازار‌های ملی و حتی صادرات کشور تأثیر بگذارد.

در چنین شرایطی، تأکید مدیرکل صمت خوزستان بر «جایگاه راهبردی استان» در واقع تلاشی برای یادآوری این واقعیت به سیاست‌گذاران انرژی است که اعمال نسخه‌های یکسان برای همه استان‌ها، لزوماً کارآمد نیست و استان‌های دارای نقش ملی باید از الگو‌های ویژه برخوردار شوند.

ناترازی انرژی؛ بحرانی که عمیق‌تر شده است

در سال‌های اخیر، ناترازی میان تولید و مصرف برق به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. رشد مصرف، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها و افزایش مصرف خانگی در فصول گرم موجب شده تا صنایع نخستین قربانی سیاست‌های مدیریت مصرف باشند.

محدودیت‌های برق در تابستان معمولاً به کاهش تولید در واحد‌های صنعتی منجر می‌شود. در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، قطع یا کاهش برق نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه در برخی موارد هزینه‌های اضافی ناشی از توقف خطوط تولید و راه‌اندازی مجدد تجهیزات را نیز به همراه دارد.

از این منظر، هشدار مدیرکل صمت خوزستان درباره آثار محدودیت برق بر اشتغال و زنجیره تأمین، یک هشدار اقتصادی جدی است؛ زیرا هر ساعت توقف تولید در صنایع بزرگ می‌تواند به ده‌ها واحد پایین‌دستی و صد‌ها فرصت شغلی آسیب وارد کند.

صنایع با هزینه‌های مضاعف مواجه هستند؛ از افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل گرفته تا اختلال در برخی زنجیره‌های تأمین و کاهش نقدینگی؛ بنابراین از نگاه فعالان صنعتی، اعمال محدودیت‌های شدید برق در کنار این مشکلات می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کند.

صنایع خوزستان نیازمند نسخه ویژه تأمین برق در شرایط جدید اقتصادی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در اقتصاد ملی و نقش صنایع بزرگ و مادر در تأمین نیاز‌های کشور، اظهار کرد: خوزستان در ماه‌های اخیر، علاوه بر چالش‌های ناشی از ناترازی انرژی، آثار و خسارات ناشی از شرایط خاص پساجنگ را نیز متحمل شده و بخشی از ظرفیت‌های صنعتی استان با مشکلات مضاعفی روبه‌رو شده‌اند.

مهندس روانبخش با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به شرایط خوزستان افزود: انتظار می‌رود شرکت توزیع نیروی برق و شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، متناسب با شرایط کنونی و اهمیت استمرار تولید در استان، مدل‌های جدید و منعطف‌تری برای تأمین برق صنایع طراحی و اجرا کنند تا ضمن مدیریت مصرف، از توقف یا کاهش ظرفیت تولید واحد‌های صنعتی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: استمرار محدودیت‌های برق می‌تواند بر اشتغال، زنجیره تأمین مواد اولیه و فعالیت صنایع پایین‌دستی اثرگذار باشد، از این رو ضروری است تصمیمات حوزه انرژی با در نظر گرفتن شرایط ویژه تولید در استان اتخاذ شود.

نیاز روزافزون اقتصاد ایران به گذار از مدیریت سنتی بحران برق به سمت الگو‌های هوشمند، منطقه‌ای و متناسب با اهمیت اقتصادی هر استان است.

در شرایطی که صنایع کشور همزمان با محدودیت انرژی و تبعات اقتصادی ناشی از شرایط پساجنگ روبه‌رو هستند، تداوم سیاست‌های یکسان و غیرمنعطف می‌تواند به کاهش تولید، افت اشتغال و تضعیف زنجیره‌های صنعتی منجر شود. از این منظر، مطالبه برای طراحی مدل‌های ویژه تأمین برق صنایع خوزستان، نه صرفاً یک درخواست محلی، بلکه نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان مدیریت انرژی کشور است.