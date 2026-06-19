رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع ۴ فقره تصادف فوتی در آخرین هفته خرداد ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی‌پور در توضیح تصادفات، در هفته‌ای که گذشت اظهار کرد: متاسفانه در هفته‌ای که گذشت در روز سه‌شنبه مورخ ۲۶ خرداد ماه ۳ حادثه مرگبار در نقاط مختلف پایتخت ثبت شده است.

تغییر مسیر ناگهانی سواری کوئیک موجب مرگ موتور سوار شد

وی ادامه داد: حادثه اول سه‌شنبه ساعت ۱۶:۵۹ عصر رخ داد، این سانحه در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم، قبل از پل شهید باکری بوقوع پیوست، که در آن راننده یک دستگاه سواری کوئیک به علت تغییر مسیر ناگهانی (نقض ماده ۱۱۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی) با یک دستگاه موتورسیکلت که در مسیر خود در حال تردد بوده برخورد کرده و باعث واژگونی موتورسیکلت می‌شود. متاسفانه در پی این اتفاق راننده موتورسیکلت (مردی ۴۱ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت صدمات وارده در دم جان خود را از دست داد.
 
عدم رعایت حمل بار در بزرگراه چمران حادثه مرگبار آفرید

وی افزود: حادثه دوم سه‌شنبه ساعت ۱۸:۵۸ عصر رخ داد. این سانحه که در بزرگراه چمران به جنوب، لاین BRT، نرسیده به خیابان ملاصدرا رخ داد. راننده یک دستگاه وانت نیسان به دلیل عدم رعایت مقررات حمل بار و ارتفاع بیش از حد بار، با موانع حاشیه مسیر برخورد کرد. بر اثر این اتفاق، بخشی از موانع با یک دستگاه موتورسیکلت که در همان مسیر در حال تردد بود برخورد می‌کند. در پی این اتفاق، راننده موتورسیکلت (مردی ۶۴ ساله) کنترل موتور را از دست داده و با زمین برخورد کرد؛ که به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت صدمات وارده، در دم جان باخت.
 
عدم توجه به جلو در حین رانندگی جان عابرپیاده را گرفت

سردار موسوی پور افزود: حادثه سوم سه‌شنبه ساعت ۲۰:۴۹ شب رخ داد. این حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه فتح، نرسیده به بزرگراه شهید لشگری اتفاق افتاد. راننده یک دستگاه سواری پژو به علت عدم توجه به جلو با عابرپیاده‌ای که به صورت ناایمن در حال تردد غیرمجاز از عرض بزرگراه مذکور بود، برخورد می‌کند که در پی این اتفاق عابرپیاده (مردی ۴۵ ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.
 
او گفت: حادثه آخر روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در ساعت ۱۹:۲۵ در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید دوران، قبل از درب سرخه حصار رخ داد. در این حادثه راننده یک دستگاه سواری پژو به علت تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه موتورسیکلت که در مسیر خود در حال تردد بود برخورد می‌کند که باعث واژگونی موتورسیکلت می‌شود. در این حادثه راننده موتورسیکلت (نوجوانی ۱۷ ساله) در اثر شدت ضربه جان خود را از دست داد.
 
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان اظهار کرد: بررسی حوادث هفته‌ای که گذشته، یک پیام روشن دارد: خطا‌های کوچک انسانی، هزینه‌هایی به‌اندازه یک عمر پشیمانی دارند. تغییر مسیر‌های ناگهانی، نادیده گرفتن قوانین حمل بار و عبور از عرض بزرگراه‌ها، همگی خطا‌هایی هستند که در یک لحظه، جان عزیزان را می‌گیرند. فراموش نکنیم که پشت فرمان یا در قامت یک عابر، هر تصمیم ما در ترافیک، مستقیماً با جان خودمان و دیگران گره خورده است.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادف
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