صدای انفجار امروز در جزیره اسلامی ناشی از انهدام مهمات بجامانده از دفاع مقدس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای، جزئیات مربوط به شنیده شدن صدای انفجارهای کنترلشده در بخشهایی از این استان را تشریح کرد.
بر اساس این گزارش و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شایعه و نگرانی در سطح افکار عمومی، به استحضار مردم شریف و ولایتمدار شهرستانهای اسکو، سهند، ایلخچی، خسروشاه، جزیره اسلامی و منطقه خورخور میرساند؛ یگانهای چک و خنثیسازی (EOD) امروز جمعه (۲۹ خرداد) از ساعت ۱۱ الی ۱۲ ظهر، عملیات انهدام و ایمنسازی بخشی از مهمات عملنکرده و بجامانده از دوران جنگ تحمیلی را در یک منطقه امن در محدوده جزیره اسلامی به اجرا درخواهند آورد؛ لذا صداهای مهیب و انفجارهایی که در بازه زمانی مذکور در این مناطق شنیده خواهد شد، کاملاً تحت کنترل یگانهای نظامی و امدادی بوده و صرفاً مربوط به این عملیات تخصصی دفاعی است و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان عزیز وجود ندارد.