باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب برای خرید، نگهداری و انتقال محصول گندم راهبردی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شبکه تعاون روستایی لرستان طی سال‌های اخیر نقش مؤثری در تسهیل فرآیند خرید محصولات کشاورزی ایفا کرده است.

راه‌اندازی مراکز خرید، توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز مراکز به باسکول و بهبود فضا‌های عملیاتی، موجب شده است تا کشاورزان با سهولت بیشتری محصول خود را تحویل دهند و از اتلاف زمان و هزینه جلوگیری شود.

از سوی دیگر، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان مهم‌ترین حلقه تکمیل‌کننده زنجیره خرید تضمینی است. کشاورزی فعالیتی سرمایه‌بر و وابسته به نقدینگی است و هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند بر برنامه‌ریزی کشاورزان برای فصل آینده تأثیر بگذارد. از این رو، تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران نه تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی برای حفظ انگیزه تولید و تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

غلامعلی فتحی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان لرستان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد شبکه تعاون روستایی استان اظهار داشت: در سال جاری با راه‌اندازی ۳۲ مرکز خرید گندم و دانه‌های روغنی در سطح استان، بستر مناسبی برای تحویل سریع، آسان و منظم محصولات کشاورزان فراهم شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن گندم و ۵۰۰ تن دانه‌های روغنی از کشاورزان استان توسط مراکز خرید تحت پوشش شبکه تعاون روستایی خریداری و تحویل گرفته شده و این روند تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.

فتحی با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان محصولات استراتژیک گفت: مطالبات کشاورزان تولیدکننده دانه‌های روغنی به صورت نقدی پرداخت می‌شود و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های مسئول، مطالبات گندم‌کاران نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و پرداخت شود.

در ادامه این بازدید، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان ضمن بازدید از زیرساخت‌های ایجادشده در مراکز خرید بهرنگ کوهنانی و قدس گراب شامل دیوارکشی، محوطه‌سازی، تجهیز و نصب باسکول، بهره‌برداری رسمی از این پروژه‌ها را اعلام کرد.

برای اجرای این طرح‌های عمرانی و زیرساختی، نزدیک به ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین مشارکت شرکت‌های تعاونی روستایی هزینه شده است؛ پروژه‌هایی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت عملیات خرید و کاهش مشکلات کشاورزان ایفا خواهند کرد.

سرمایه‌گذاری در توسعه مراکز خرید و مکانیزه‌سازی فرآیند‌ها نیز اقدامی آینده‌نگرانه است که می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری، رضایت کشاورزان را ارتقا دهد. بی‌تردید هر میزان توجه بیشتر به زیرساخت‌های بخش کشاورزی، در نهایت به افزایش تولید، پایداری اقتصاد روستا‌ها و تحقق اهداف کلان کشور در حوزه خودکفایی غذایی منجر خواهد شد.

امروز حمایت از کشاورزان، حمایت از تولید ملی و امنیت غذایی کشور است؛ موضوعی که نیازمند همدلی، برنامه‌ریزی و تداوم حمایت‌های مسئولان در سطوح مختلف است.