دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: با توجه به نبود تقاضا، قیمت مرغ نسبت به هفته قبل ۴۰ هزار تومان کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از کاهش قیمت مرغ خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۲۱۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تومان است.

وی قیمت هر کیلو ران مرغ را ۳۴۰ تا ۳۵۰ هزار تومان، سینه ۶۰۰ هزار تومان و فیله مرغ ۷۰۰هزار تومان اعلام کرد.

یوسف خانی ادامه داد: با توجه به کاهش تقاضا، قیمت هر کیلو مرغ زنده نسبت به هفته قبل ۳۰ هزار تومان و مرغ گرم ۴۰ هزار تومان افت داشته است.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور با اشاره به آینده بازار مرغ در ایام محرم بیان کرد: با توجه به کاهش مصرف مرغ در ایام محرم پیش بینی می شود که نوسانی در بازار رخ ندهد.

وی خرید مرغ مازاد از مرغداران را یکی از راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد و گفت: پشتیبانی امور دام با خرید حمایتی مازاد مرغ از مرغداران می تواند زیان تولیدکنندگان را کاهش دهد.