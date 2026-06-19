باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ همزمان با آغاز رقابت‌های پنج وزن دوم چهل‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان‌پهلوان تختی، مراسم وزن‌کشی و قرعه‌کشی اوزان ۶۱، ۷۰، ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم برگزار شد و کشتی‌گیران از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز رقابت خود را در سالن ورزشی فجر کرمان آغاز کردند.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، در وزن ۶۱ کیلوگرم ۸ کشتی‌گیر، در وزن ۷۰ کیلوگرم ۱۲ کشتی‌گیر، در وزن ۷۴ کیلوگرم ۸ کشتی‌گیر، در وزن ۸۶ کیلوگرم ۱۱ کشتی‌گیر و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ۸ کشتی‌گیر حضور دارند.

حساس‌ترین نبرد‌های جام روی تشک فجر

در کنار رقابت‌های اصلی جام تختی، مسابقات انتخابی تیم ملی در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم نیز ظهر امروز در کرمان برگزار شد؛ دیدار‌هایی که نگاه اهالی کشتی را به خود جلب کرده بود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی با نتیجه ۱۰ بر ۶ یونس امامی را شکست داد و گام مهمی در مسیر رسیدن به دوبنده تیم ملی برداشت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمد مبین عظیمی در دیداری نزدیک و حساس با نتیجه ۲ بر ۲ و با امتیاز فنی برابر امیرحسین فیروزپور به پیروزی رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز حسن یزدانی در یکی از مهم‌ترین مسابقات جام با نتیجه ۴ بر ۲ امیرعلی آذرپیرا را مغلوب کرد و مورد توجه علاقه‌مندان کشتی قرار گرفت.

رقابت‌ها همچنان ادامه دارد

رقابت‌های پنج وزن دوم کشتی آزاد جام جهان‌پهلوان تختی همچنان در سالن فجر کرمان ادامه دارد و کشتی‌گیران برای رسیدن به مراحل پایانی و کسب عناوین قهرمانی روی تشک می‌روند.