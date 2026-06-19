همزمان با اولین جمعه ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - صبح امروز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵، همایش شیرخوارگان حسینی (ع) همزمان با سراسر کشور و با حضور مادران و کودکان شیرخواره در مساجد و حسینیه‌های شهر‌ها و روستا‌های استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

این همایش در شهرکرد مرکز استان نیز در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد و در این همایش مادران عزادار، کودکان خود را با لباس‌های کربلایی به مجلس عزاداری امام حسین (علیه السلام) آوردند و گهواره‌ها و تابوت‌های نمادین علی اصغر (علیه السلام) در میان جمعیت به حرکت در آمد.

مادران سیاه پوش همنوا با زمزمه‌های زینبی در مصلاها، بقاع متبرکه و مساجد با کودکان ۶ ماهه خویش، اشک ماتم و عزا ریختند.

سخنرانی، روضه خوانی، مرثیه خوانی و عزاداری، و توسل به کودک و شهید شیرخواره صحرای کربلا حضرت باب الحوائج علی اصغر (علیه السلام) از برنامه‌های این آیین معنوی در اولین جمعه ماه محرم بود.