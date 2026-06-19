رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، روز پنج‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز ریاست‌جمهوری خود در شیکاگو، بدون نام بردن از دونالد ترامپ، از سیاست‌های او انتقاد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، روز پنج‌شنبه در مراسم افتتاح مرکز ریاست‌جمهوری خود در شیکاگو، بدون اینکه نامی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، ببرد، از سیاست‌های او انتقاد کرد.

اوباما با اشاره به تاریخ، بر آرمان آمریکایی «نه پادشاه و نه ارباب، نه رعیت و نه تابع» تأکید کرد و اعتراضات اخیر در سراسرآمریکا را مورد توجه قرار داد. وی همچنین با تمجید از ساکنان مینیاپولیس در مینه‌سوتا، به طور غیرمستقیم از سیاست مهاجرتی ترامپ انتقاد کرد و گفت که آنها با وجود سرمای شدید، برای حمایت از همسایگان خود، ایمنی خود را به خطر انداختند.

اوباما ابراز امیدواری کرد که مرکز تازه‌افتتاح‌شده، «ارزش دموکراسی ما را تأیید کند». او در سخنرانی خود به یادآوری روز‌های ابتدایی حضورش در شیکاگو و آغاز زندگی سیاسی‌اش پرداخت. میشل اوباما نیز در سخنرانی خود از خوش‌بینی، هوش، اخلاق کاری و شجاعت اخلاقی همسرش تمجید کرد و گفت که هیچ‌کس حق قضاوت در مورد اینکه چه کسی به اندازه کافی آمریکایی است را ندارد.

روسای جمهور پیشین آمریکا، بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و جو بایدن به همراه همسرانشان در این مراسم شرکت کردند. طبق گزارش‌های محلی، ترامپ به این مراسم دعوت نشده بود. مرکز ریاست‌جمهوری اوباما روز جمعه به روی عموم بازگشایی خواهد شد.

منبع: شین هوا

برچسب ها: رئیس جمهور آمریکا ، باراک اوباما
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ با اون همه اهن و تلوپ نتونست اوباما رو تو قضیه برجام شکست بده و مجبور شد برگرده به همون برجام اوباما
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