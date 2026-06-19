باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز ریاستجمهوری خود در شیکاگو، بدون اینکه نامی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور فعلی آمریکا، ببرد، از سیاستهای او انتقاد کرد.
اوباما با اشاره به تاریخ، بر آرمان آمریکایی «نه پادشاه و نه ارباب، نه رعیت و نه تابع» تأکید کرد و اعتراضات اخیر در سراسرآمریکا را مورد توجه قرار داد. وی همچنین با تمجید از ساکنان مینیاپولیس در مینهسوتا، به طور غیرمستقیم از سیاست مهاجرتی ترامپ انتقاد کرد و گفت که آنها با وجود سرمای شدید، برای حمایت از همسایگان خود، ایمنی خود را به خطر انداختند.
اوباما ابراز امیدواری کرد که مرکز تازهافتتاحشده، «ارزش دموکراسی ما را تأیید کند». او در سخنرانی خود به یادآوری روزهای ابتدایی حضورش در شیکاگو و آغاز زندگی سیاسیاش پرداخت. میشل اوباما نیز در سخنرانی خود از خوشبینی، هوش، اخلاق کاری و شجاعت اخلاقی همسرش تمجید کرد و گفت که هیچکس حق قضاوت در مورد اینکه چه کسی به اندازه کافی آمریکایی است را ندارد.
روسای جمهور پیشین آمریکا، بیل کلینتون، جورج دبلیو بوش و جو بایدن به همراه همسرانشان در این مراسم شرکت کردند. طبق گزارشهای محلی، ترامپ به این مراسم دعوت نشده بود. مرکز ریاستجمهوری اوباما روز جمعه به روی عموم بازگشایی خواهد شد.
منبع: شین هوا