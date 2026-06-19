رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: افراد دارای علامت سرماخوردگی از تردد غیر ضروری در تجمعات خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمدرضا صالحی، استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اگر افراد دارای علائمی مانند سر درد، کوفتگی بدن  و علامت‌های سرماخوردگی هستند، از حضور غیر ضروری در تجمعات پرهیز کنند.

به گفته وی، اگر علائم افراد به خصوص در حجاج تشدید، برای انجام معاینه باید به متخصص مراجعه کنند. اگر افراد دارای علائمی هستند که جزء گروه‌های پر خطر محسوب می‌شود، حتما به پزشک مربوطه مراجعه کنند تا در صورت نیاز، درمان بیماری انجام شود.

صالحی بیان کرد: افراد دارای علائم، نسبت به شستن مرتب دست، زدن ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری اهتمام ورزند.

وی ادامه داد: در حال حاضر احتمال شیوع بیماری آنفولانزا در بین حجاج وجود دارد. در واقع یکی از بزرگترین تجمعات انسانی سفر حج است و احتمال شیوع بیماری‌های مختلف به دلیل جابه‌جایی جمعیت وجود دارد.

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برچسب ها: بیماری واگیر ، حجاج ، سرماخوردگی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
پنجره ها باید باز و هواکشهای قوی روشن بشه
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