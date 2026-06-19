باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت ۱:۲۰ روز ۱۳ دیماه ۱۳۹۸؛ حاج قاسم سلیمانی، فرمانده بزرگ ایران و جبهه مقاومت به دستور بزرگترین تروریست جهان، در فرودگاه بغداد به شهادت رسید. از همان ساعت اول و نشست خبری اعلام این جنایت، چهره پریشان و آشفته، لرزش دستها و صدای هراسان ترامپ، از وحشت تمام نشدنی و بیپایان او و همدستانش از این ژنرال برجسته، حتی پس از شهادت ایشان خبر میداد.
در طول سالهای پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ترامپ جنایتکار بارها و بارها مجبور به اعتراف به قدرت بینظیر این فرمانده دلیر و نترس شد؛ بارها در موضوعات گوناگون قدرت او را ستود و با ذکر تواناییهایی حاج قاسم، شهادت ایشان را دستاوردی برای خود نشان داد.
اما حالا پس از گذشت بیش از ۶ سال، در خردادماه ۱۴۰۵، در روزهای پس از تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی به خاک مقدس کشورمان، و قدرتنمایی جمهوری اسلامی ایران در عرصه میدان و شکست مفتضحانه دشمن در مقابل ملت مقاوم ایران، گویی یک نام بیش از هر زمان دیگری به کابوس هر روز و هر شب و هر ساعت و هر ثانیه رئیسجمهور تروریست آمریکا تبدیل شده است؛ کابوسی به نام «قاسم سلیمانی».
مروری در اخبار نشان میدهد فقط در دو روز گذشته، ترامپ در بیش از ۳ دیدار و سخنرانی خود، مجبور به اعتراف در مورد قدرت ژنرال قاسم سلیمانی شده و با تعابیری مثل «ژنرال سلیمانی آدم قدرتمندی برای ایران و منطقه بود»، «او یک نابغه بود»، «اگر او زنده بود، اتفاقات فعلی برای ایران رخ نمیداد» از این فرمانده بزرگ نام برده است.
رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای پیش از این در بیاناتشان بارها در مورد وحشت و عصبانیت تمام نشدنی تروریستهای آمریکایی از شهید حاج قاسم سلیمانی یاد کرده و علت این عصبانیت بیپایان را خراب کردن نقشه شوم با هزینه چند میلیارد دلاری دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای منطقه غرب آسیا توسط حاج قاسم عنوان کرده بودند.
حاج قاسم سلیمانی در ساعت ۱:۲۰ روز ۱۳ دیماه ۱۳۹۸ شهید شد؛ اما میراث ماندگار او همچنان دست قدرت ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت را پر، و خواب تروریستهای تشنه به خون مردم ایران و منطقه را آشفته میکند.
منبع: فرهیختگان