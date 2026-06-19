باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: فرآیند خرید تضمینی گندم آبی در مراکز رسمی و مشخص شده این شهرستان با هماهنگی کامل و با هدف صیانت از دسترنج کشاورزان در حال انجام است و تا پایان روز بیست و هفتم خرداد ماه، گندمکاران بهشهری موفق به عرضه ۲۱ میلیون و ۴۳۴ هزار کیلوگرم از محصول مازاد بر نیاز خود به مراکز خرید تضمینی شده‌اند.

او افزود: با هدف تسریع در روند دریافت محصول و کاهش دغدغه‌های کشاورزان، فرآیند‌های لجستیکی، تخلیه و تحویل گندم با نظارت کارشناسان این مدیریت در حال انجام است تا محصولی با کیفیت مناسب به انبار‌های ذخیره‌سازی منتقل گردد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در پایان با تشریح اهمیت این حوزه، گفت: گندم به عنوان کالای اساسی و راهبردی، نقش محوری در امنیت غذایی کشور و اقتصاد کشاورزی شهرستان بهشهر دارد و خرید تضمینی آن علاوه بر تأمین ذخایر استراتژیک، موجب دلگرمی بهره‌برداران و تقویت بنیه اقتصادی جوامع روستایی می‌شود.

او افزود: این میزان از عرضه محصول در بازه زمانی اعلام شده، بیانگر توانمندی و تلاش خستگی‌ناپذیر کشاورزان بهشهری در مسیر خوداتکایی است.