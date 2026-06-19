سریال «سرخدار» با روایتی پرکشش از نبرد میان حافظان طبیعت و سوداگران جنگل، به‌زودی از تلویزیون روی آنتن می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «سرخدار» با روایتی پرکشش از نبرد میان حافظان طبیعت و سوداگران جنگل، به‌زودی از تلویزیون روی آنتن می‌رود؛ مجموعه‌ای که در آن، عمار تفتی و مجید پتکی در دو نقش کاملاً متفاوت و مقابل یکدیگر ظاهر شده‌اند.

عمار تفتی در این مجموعه نقش یک جنگلبان متعهد و دلسوز را ایفا می‌کند؛ شخصیتی که برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های سرخدار از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. در سوی دیگر این ماجرا، مجید پتکی در نقش قاچاقچی چوب قرار گرفته؛ فردی که منافع شخصی خود را بر حفظ طبیعت ترجیح می‌دهد و با اقداماتش چالش‌های بزرگی را رقم می‌زند.

تقابل این دو شخصیت، یکی در جبهه حفاظت و دیگری در مسیر تخریب، از مهم‌ترین محور‌های داستان «سرخدار» به شمار می‌رود و مخاطبان را با کشمکشی نفس‌گیر روبه‌رو خواهد کرد. حضور عمار تفتی و مجید پتکی در دو نقش مثبت و منفی، فضای متفاوتی را برای این مجموعه تلویزیونی رقم زده است.

«سرخدار» از تولیدات سیمای استان‌هاست که با نگاهی اجتماعی و محیط‌زیستی، داستانی پرحادثه و جذاب را برای مخاطبان روایت می‌کند.

منبع: روابط عمومی سیمافیلم

برچسب ها: سریال ، فیلم تلویزیونی
خبرهای مرتبط
نگاهی به فیلم‌های امروز تلویزیون
«متولد آوریل» سریال جدید شبکه یک شد/ روایتی از شهید فرانسوی دفاع مقدس
«چمران» کلید خورد، «پوریای ولی» در انتظار تأیید نهایی، «رئیسعلی دلواری» در میانه راه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بجای فیلم در فضای واقعی با نابودگران جنگل قاطعانه برخورد کنین
۰
۵
پاسخ دادن
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
قاب هولناک جنایت میناب، برنده جایزه بهترین عکس سال شد
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژه‌ها جان می‌بخشید
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
سریال جدید «سرخدار» در راه آنتن
اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در اربعین حسینی/ آغاز ثبت‌نام کاروان قرآنی نور
رقابت «دختر غزه» در ۳ جشنواره جهانی
سینماها به مناسبت تاسوعا و عاشورا تعطیل شدند
شرایط برای ساخت فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه، بسیار دشوار شده است
«جام ۲۶» و «نمودار» در ردیف پرتماس‌های هفته رسانه ملی
آخرین اخبار
هیأت تخصصی کودک و نوجوان در تهران راه‌اندازی شد
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
کتاب‌های ایران‌شناسی در وین به نمایش درآمد
«حاج رحیم» در کمتر از دو ماه به چاپ دوم رسید
عطر محرم در رادیو ایران؛ همراهی مریم نشیبا با سوگواران حسینی در «باغ ارغوان»
رقابت «دختر غزه» در ۳ جشنواره جهانی
شرایط برای ساخت فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه، بسیار دشوار شده است
«جام ۲۶» و «نمودار» در ردیف پرتماس‌های هفته رسانه ملی
آمار فروش و مخاطبان تئاتر شهر و تالار هنر؛ «بی‌هوده» پرفروش‌ترین شد
سریال جدید «سرخدار» در راه آنتن
قاب هولناک جنایت میناب، برنده جایزه بهترین عکس سال شد
سینماها به مناسبت تاسوعا و عاشورا تعطیل شدند
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژه‌ها جان می‌بخشید
اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در اربعین حسینی/ آغاز ثبت‌نام کاروان قرآنی نور
هدف‌گذاری برای ثبت ملی سفال و سرامیک به‌عنوان سوغات استان البرز
پخش فیلم سینمایی «چ» از شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت چمران
صنعت پوشاک ظرفیتی مغفول در اقتصاد مقاومتی است/ اقدامات مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت
تبدیل مجموعه‌های خاطره انگیز تلویزیونی به فیلم‌های سینمایی، از شب دهم تا پرده‌نشین
حمله به صداوسیما عزم ما را برای بیشتر کار کردن جزم کرد/ سریال «در و تخته» از جنس مردم بود + فیلم
حاج ماشاءالله عابدی‌فرد: نباید اتحادِ معجزه‌آسای مردم خدشه‌دار شود + فیلم
مهندسان درباره سرنوشت نهایی ساختمان شیشه‌ای تصمیم می‌گیرند + فیلم