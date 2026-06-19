باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «سرخدار» با روایتی پرکشش از نبرد میان حافظان طبیعت و سوداگران جنگل، بهزودی از تلویزیون روی آنتن میرود؛ مجموعهای که در آن، عمار تفتی و مجید پتکی در دو نقش کاملاً متفاوت و مقابل یکدیگر ظاهر شدهاند.
عمار تفتی در این مجموعه نقش یک جنگلبان متعهد و دلسوز را ایفا میکند؛ شخصیتی که برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگلهای سرخدار از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند. در سوی دیگر این ماجرا، مجید پتکی در نقش قاچاقچی چوب قرار گرفته؛ فردی که منافع شخصی خود را بر حفظ طبیعت ترجیح میدهد و با اقداماتش چالشهای بزرگی را رقم میزند.
تقابل این دو شخصیت، یکی در جبهه حفاظت و دیگری در مسیر تخریب، از مهمترین محورهای داستان «سرخدار» به شمار میرود و مخاطبان را با کشمکشی نفسگیر روبهرو خواهد کرد. حضور عمار تفتی و مجید پتکی در دو نقش مثبت و منفی، فضای متفاوتی را برای این مجموعه تلویزیونی رقم زده است.
«سرخدار» از تولیدات سیمای استانهاست که با نگاهی اجتماعی و محیطزیستی، داستانی پرحادثه و جذاب را برای مخاطبان روایت میکند.
منبع: روابط عمومی سیمافیلم