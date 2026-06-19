مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز از تشدید اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی و چرای دام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قاضی اسماعیل اکبری در بازدید از ارتفاعات کوهسار مهدی و بام سبز، اقدامات شهرداری شیراز در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و توسعه پوشش گیاهی را مورد بررسی قرار داد و با تقدیر از این اقدامات، بر ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تشکل‌های مردمی برای صیانت از ارتفاعات و جلوگیری از تخریب محیط زیست تأکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: این بازدید با هدف بررسی اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از عرصه‌های طبیعی و توسعه پوشش گیاهی و در راستای صیانت از ارتفاعات پیرامونی شهر و تقویت همکاری میان نهاد‌های مسئول صورت گرفت.

او تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری شیراز برای حفاظت از ارتفاعات کوهستانی اطراف شهر اقدامات ارزشمندی انجام داده و اعتبارات قابل توجهی را در این حوزه هزینه کرده است که نتیجه آن ارتقای بسیاری از شاخص‌های زیست‌محیطی و برتری شیراز نسبت به سایر کلانشهر‌های کشور بوده و مایه افتخار شهروندان شیرازی است.

قاضی اکبری خاطرنشان کرد: مجموعه دادگستری استان فارس آماده همکاری با شهرداری شیراز و بهره‌گیری از دیدگاه‌های تشکل‌های مردم‌نهاد دوستدار محیط زیست است؛ چرا که توسعه کلان‌شهر‌ها امری اجتناب‌ناپذیر بوده و در عین حال باید دغدغه‌ها و نظرات کارشناسی فعالان حوزه محیط زیست نیز در برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

همگرایی برای توسعه فضای سبز و حفاظت از اراضی

رمضان امینی، مشاور شهردار شیراز، نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از ارتفاعات پیرامونی شهر اظهار کرد: شهرداری شیراز در قالب تفاهم‌نامه با اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، مدیریت بخشی از اراضی ارتفاعات را در اختیار گرفته و با کاشت بذر و نهال‌های بومی، زمینه احیای پوشش گیاهی این مناطق را فراهم کرده است تا این گونه‌ها بتوانند با بهره‌گیری از بارش‌های فصلی و بدون نیاز به آبیاری مستمر، در شرایط طبیعی منطقه رشد و ماندگاری داشته باشند.

عزم راسخ در پیشگیری از تخریب و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

علیرضا بیابانی، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، نیز در خصوص اقدامات این مدیریت گفت: جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در دامنه ارتفاعات اطراف شهر، حفاظت از پوشش گیاهی و نهال‌های کاشته‌شده، به‌کارگیری نیرو‌های قرق‌بان برای جلوگیری از چرای دام و ایجاد موانع لازم به منظور ممانعت از ورود دام به ارتفاعات کوهسار، دراک و بام سبز از جمله مهم‌ترین اقدامات مدیریت ارتفاعات شهرداری شیراز در سال‌های اخیر بوده است.

افق‌های روشن در سایه تعامل دستگاه‌ها و تشکل‌های مردمی

در پایان این بازدید میدانی، جلسه‌ای با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، مشاور شهردار شیراز و سایر مسئولان برگزار و تصمیمات لازم برای حفاظت هرچه بهتر از ارتفاعات کوهستانی کوهسار، جلوگیری از چرای دام، صیانت از نهال‌های کاشته‌شده در دامنه‌های کوهسار و پاکسازی طبیعت حاشیه بلوار آیت‌الله حائری شیرازی اتخاذ شد.

بنابراین گزارش، بازدید میدانی در فضایی تعاملی برگزار شد و بر تداوم هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، مدیریت شهری و تشکل‌های مردمی برای حفاظت از ارتفاعات و تقویت پوشش گیاهی پیرامون کلان‌شهر شیراز تأکید شد.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: عزم جدی ، ساخت و ساز غیرقانونی ، ارتفاعات شیراز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
علیداد
۲۱:۲۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باسکه طلا همه کار می‌کنند. همه ارگان دولتی رو می‌خرند
مشکل از ریشه هست. وگرنه کی میتونه کوه رو صاف کنه ویلا و باغ بسازه
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۰:۴۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
هر موقع تونستید از بالا تا پایین عزل کنید بعد عزم جذب کنید اباد کنید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تفاوت مجاز و غیر مجاز چیست؟ کار اشتباه ، اشتباه هست و نباید با پول توجیه شود
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خود شهرداری عامل اصلی فضای سبز شیراز هست چه کسی مجوز داده که تمام باغهای شیراز ساختمان بشود حالا با این کارش میخواهد کارها و خرابکاری های خودش را کم رنگ کنه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بزرگترین تخریب کننده محیط زیست و‌منابع طبیعی شهرداری هست. مجوزهای بلندمرتبه سازی در دراک کاملا گویا هست
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اصلی ترین عامل تخریب ارتفاعات شیراز نابودی پوشش گیاهی ارزشمند آن از بین رفتن گیاهان دارویی و تخریب چشم اندازهای شیراز خود شهرداری است
کاش دادگستری آنها را به دادگاه می کشاند
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
با سلام.ارتفاعات کاری به شهرداری نداره مربوط به منابع ملی و منابع طبیعی می‌باشد علیحال شهرداری خوابی دیده.
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تو اونجای که همه میدونن بیشتر ارگان دولتی تخریب میکنن نه شخص
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
وقتی این زمینهای خدا دادی رو نمیدین مردم سقفی درست کنن بالای سر زن و بچه هاشون باید عد ه ای پول‌های زیادی شون ببرن صرف تخریب طبیعت و کوه و جنگل و دشتها کنن، خود دولت بره این مناطق درختکاری و نظارت کنه قبل اینکه اینها برن ویلا و استخر تفریحی درست کنن آبها رو هم هدر بدن
۲
۵
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