باشگاه خبرنگاران جوان - قاضی اسماعیل اکبری در بازدید از ارتفاعات کوهسار مهدی و بام سبز، اقدامات شهرداری شیراز در حفاظت از عرصههای طبیعی و توسعه پوشش گیاهی را مورد بررسی قرار داد و با تقدیر از این اقدامات، بر ضرورت تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و تشکلهای مردمی برای صیانت از ارتفاعات و جلوگیری از تخریب محیط زیست تأکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: این بازدید با هدف بررسی اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از عرصههای طبیعی و توسعه پوشش گیاهی و در راستای صیانت از ارتفاعات پیرامونی شهر و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول صورت گرفت.
او تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد شهرداری شیراز برای حفاظت از ارتفاعات کوهستانی اطراف شهر اقدامات ارزشمندی انجام داده و اعتبارات قابل توجهی را در این حوزه هزینه کرده است که نتیجه آن ارتقای بسیاری از شاخصهای زیستمحیطی و برتری شیراز نسبت به سایر کلانشهرهای کشور بوده و مایه افتخار شهروندان شیرازی است.
قاضی اکبری خاطرنشان کرد: مجموعه دادگستری استان فارس آماده همکاری با شهرداری شیراز و بهرهگیری از دیدگاههای تشکلهای مردمنهاد دوستدار محیط زیست است؛ چرا که توسعه کلانشهرها امری اجتنابناپذیر بوده و در عین حال باید دغدغهها و نظرات کارشناسی فعالان حوزه محیط زیست نیز در برنامهها و طرحهای توسعهای مورد توجه قرار گیرد.
همگرایی برای توسعه فضای سبز و حفاظت از اراضی
رمضان امینی، مشاور شهردار شیراز، نیز با اشاره به اقدامات انجامشده برای حفاظت از ارتفاعات پیرامونی شهر اظهار کرد: شهرداری شیراز در قالب تفاهمنامه با ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، مدیریت بخشی از اراضی ارتفاعات را در اختیار گرفته و با کاشت بذر و نهالهای بومی، زمینه احیای پوشش گیاهی این مناطق را فراهم کرده است تا این گونهها بتوانند با بهرهگیری از بارشهای فصلی و بدون نیاز به آبیاری مستمر، در شرایط طبیعی منطقه رشد و ماندگاری داشته باشند.
عزم راسخ در پیشگیری از تخریب و ساختوسازهای غیرمجاز
علیرضا بیابانی، مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، نیز در خصوص اقدامات این مدیریت گفت: جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در دامنه ارتفاعات اطراف شهر، حفاظت از پوشش گیاهی و نهالهای کاشتهشده، بهکارگیری نیروهای قرقبان برای جلوگیری از چرای دام و ایجاد موانع لازم به منظور ممانعت از ورود دام به ارتفاعات کوهسار، دراک و بام سبز از جمله مهمترین اقدامات مدیریت ارتفاعات شهرداری شیراز در سالهای اخیر بوده است.
افقهای روشن در سایه تعامل دستگاهها و تشکلهای مردمی
در پایان این بازدید میدانی، جلسهای با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، مشاور شهردار شیراز و سایر مسئولان برگزار و تصمیمات لازم برای حفاظت هرچه بهتر از ارتفاعات کوهستانی کوهسار، جلوگیری از چرای دام، صیانت از نهالهای کاشتهشده در دامنههای کوهسار و پاکسازی طبیعت حاشیه بلوار آیتالله حائری شیرازی اتخاذ شد.
بنابراین گزارش، بازدید میدانی در فضایی تعاملی برگزار شد و بر تداوم همافزایی میان دستگاه قضایی، مدیریت شهری و تشکلهای مردمی برای حفاظت از ارتفاعات و تقویت پوشش گیاهی پیرامون کلانشهر شیراز تأکید شد.
منبع: شهرداری شیراز