باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه رادیویی قرآن، «نفس مطمئنه» عنوان ویژه برنامه اذانگاهی ظهر است که در ایام محرم از کربلای معلی، حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به صورت زنده و مستقیم به روی آنتن رادیو قرآن میرود.
این برنامه ضمن انتقال حال و هوای این روزهای کربلا به مخاطبان رادیو، با دعوت از کارشناسان قرآنی با استناد به آیات قرآن کریم به آموزهها و پیامهای واقعه عاشورا میپردازد.
دعوت از قاریان بینالمللی از جمله کشور عراق و اجرای زنده تلاوت ایشان در برنامه و پخش فرازهای ناب از تلاوت قاریان مطرح جهان اسلام، مداحی، ابتهال، زیارات و کلام بزرگان از دیگر بخشهای برنامه اذانگاهی ظهر «نفس مطمئنه» میباشد.
«نفس مطمئنه» با تهیهکنندگی علیرضا امینیان و اجرای میثم آقابیگی کاری از گروه آموزش و علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن است که همه روزه در ایام محرم حوالی ساعت ۱۱ بهصورت زنده از جوار نورانی حضرت سیدالشهدا (ع) تقدیم مخاطبان رادیو قرآن میشود.