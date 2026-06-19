باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه بهرامی اظهار کرد: این کارگاه با حضور حسین مفیدی، خالدیان ‏کارشناس امور هنری استان، باباویسی کارشناس ناظر مراکز شبانه‌روزی استان، مربیان هنری مراکز روزانه و شبانه‌روزی و ‏تسهیلگران پایگاه‌های هنر افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی در سالن اجتماعات معاونت توانبخشی بهزیستی استان در حال ‏برگزاری است‎. ‎

وی افزود: این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی مربیان و تسهیلگران هنری، ارتقای دانش تخصصی در حوزه هنردرمانی و ‏بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت هنر‌های تجسمی در فرآیند توانبخشی افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود‎. ‎

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی کردستان با اشاره به نقش هنر در بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت گفت: هنر می‌تواند ‏زمینه تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس و ارتقای سلامت روان جامعه هدف را فراهم کند‎. ‎

بهرامی ادامه داد: توسعه خدمات هنری در مراکز توانبخشی و پایگاه‌های هنر روستایی از برنامه‌های مهم بهزیستی استان است و تلاش ‏می‌شود با آموزش مستمر نیرو‌های تخصصی، زمینه بهره‌مندی بیشتر افراد دارای معلولیت از این خدمات فراهم شود‎. ‎

وی ابراز امیدواری کرد دستاورد‌های این کارگاه در ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی و گسترش فعالیت‌های هنری ویژه افراد دارای ‏معلولیت در استان مؤثر باشد‎. ‎

منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان