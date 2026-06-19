باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه بهرامی اظهار کرد: این کارگاه با حضور حسین مفیدی، خالدیان کارشناس امور هنری استان، باباویسی کارشناس ناظر مراکز شبانهروزی استان، مربیان هنری مراکز روزانه و شبانهروزی و تسهیلگران پایگاههای هنر افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی در سالن اجتماعات معاونت توانبخشی بهزیستی استان در حال برگزاری است.
وی افزود: این دوره آموزشی با هدف توانمندسازی مربیان و تسهیلگران هنری، ارتقای دانش تخصصی در حوزه هنردرمانی و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت هنرهای تجسمی در فرآیند توانبخشی افراد دارای معلولیت برگزار میشود.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی کردستان با اشاره به نقش هنر در بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت گفت: هنر میتواند زمینه تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس و ارتقای سلامت روان جامعه هدف را فراهم کند.
بهرامی ادامه داد: توسعه خدمات هنری در مراکز توانبخشی و پایگاههای هنر روستایی از برنامههای مهم بهزیستی استان است و تلاش میشود با آموزش مستمر نیروهای تخصصی، زمینه بهرهمندی بیشتر افراد دارای معلولیت از این خدمات فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این کارگاه در ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی و گسترش فعالیتهای هنری ویژه افراد دارای معلولیت در استان مؤثر باشد.
منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان