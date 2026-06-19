ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در حمله شب گذشته حزب‌الله با پهپاد یا موشک ضدتانک، چهار نظامی اسرائیلی که در یک تانک بودند، به هلاکت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که در حمله شب گذشته حزب‌الله، چهارنظامی اسرائیلی به هلاکت رسیدند. این سربازان در یک تانک بودند که توسط یک «پهپاد مشکوک یا موشک ضدتانک» مورد اصابت قرار گرفت.

در یک حادثه جداگانه، یک افسر ذخیره اسرائیلی به شدت زخمی و چهار سرباز دیگر در یک حمله پهپادی انفجاری به طور سطحی مجروح شدند. هم‌زمان، ارتش اسرائیل پس از متهم کردن حزب‌الله به نقض آتش‌بس، حملاتی را علیه مواضع این گروه انجام داد. به گفته مقامات لبنانی، این حملات دست‌کم ۱۶ کشته برجای گذاشته است.

لفاظی بن گویردر واکنش به هلاکت سربازان اسرائیلی: تمام لبنان باید بسوزد

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که «تمام لبنان باید بسوزد». این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که ارتش اسرائیل در جدیدترین حملات خود به مواضع ادعایی حزب‌الله، دست‌کم ۱۶ نفر را کشت. بن گویر در پیامی نوشت: «در برابر هر اشک یک مادر اسرائیلی، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند.»

وزیر امنیت داخلی اسرائیل افزود که «با احترام به آمریکایی‌ها، اسرائیل باید به تمام جهان بفهماند که خون پسران ما و امنیت شهروندانمان بیهوده نیست.» وی اصرار داشت که تعهد اسرائیل به محافظت از ارتش و شهروندان خود مهم‌تر از سایر ملاحظات است، زیرا مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده برای امروز بین ایالات متحده و ایران، به دلیل تجدید خصومت‌ها در لبنان لغو شد.

اسموتریچ: باید «دروازه‌های جهنم» را بر روی لبنان بگشاییم

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست‌گرای اسرائیل، نیز خواستار تلافی شدید علیه لبنان شد. اسموتریچ پس از اعلام کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی در جنوب لبنان، در پستی در ایکس نوشت: «زمان آن رسیده که با آتش صحبت کنیم. دروازه‌های جهنم را بگشاییم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، حزب الله لبنان
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