باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ برای بار دوم امروز جمعه درباره اینکه چرا چارهای جز توافق با ایران نداشته توضیح داده است.
او در مصاحبهای با پایگاه آکسیوس تصریح کرده که بمباران ایران فایدهای عاید آمریکا و دنیا نمیکرده و به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمیشده است.
پایگاه آکسیوس نوشته است: «ترامپ در این مصاحبه اذعان کرد که جایگزینهای توافق میتوانست اوضاع را وخیم کند.»
به نوشته آکسیوس، ترامپ از این ایده که منتقدان جنگطلبش میپرسند چرا در برابر ایران سختگیرتر نبوده، برآشفت و گفت: «تنها راهی که میتوانستم سختگیرتر باشم این بود که دو یا سه هفته دیگر به آنجا بروم و همچنان آنها را بمباران کنم، درست است؟ اما این چه چیزی عاید ما میکند؟ تنگه هرمز باز نخواهد شد.»
رئیسجمهور آمریکا افزود: «ما تا ماهها نفت نخواهیم داشت. تا زمانی که بمب میریزید، آن تنگه بهطور خودکار بسته میماند.»
او سپس اضافه کرده است: «این همان چیزی است که میتواند باعث یک رکود جهانی شود.»
آکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نوشته ترامپ در محافل خصوصی نگرانی خود را از اینکه ذخایر جهانی نفت در حال اتمام است ابراز کرده و گفته بود که اگر تنگه بسته بماند، ممکن است یک شوک نفتی جهانی رخ دهد.
ترامپ که چندی پیش ادعا کرده بود که «تنگه هرمز در کنترل آمریکا است و نه ایران» دو روز پیش هم در دفاع از تفاهم حاصلشده با تهران به بنبستهایی که جنگافروزی علیه ایران برای او ایجاد کرده بود اعتراف کرده بود.
او روز چهارشنبه در بخشی از سخنان پایانی خودش در حاشیه اجلاس گروه ۷ در فرانسه به صراحت گفته بود که گزینه دیگری جز توافق با ایران در اختیار نداشته چرا که ذخایر نفت دنیا ظرف ۴ هفته دیگر به اتمام میرسیده و او چارهای جز توافق با ایران نداشته است.
رئیسجمهور آمریکا گفت: «اگر من آن کار دیگر را میکردم، یعنی میرفتم و به بمباران آنها ادامه میدادم... کاری وجود نداشت که بتوانم انجام دهم؛ اما کاری که این [توافق]انجام میدهد این است که به کشتیها اجازه میدهد عبور کنند.»
وی افزود: اگر به بمباران ادامه بدهیم کشتیها حرکت نمیکنند و صحبت از ۵۰۰، ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون دلار در روز است. پول هنگفتی است. به خاطر همین است که دنیا راضی است.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه خاطرنشان کرد که بدون حصول توافق ذخایر نفت دنیا ظرف ۴ هفته تمام میشد. او گفت: «همچنین ذخایر [نفت]ما ظرف ۴ هفته تمام میشد. همانطور که میدانید ذخایری در سراسر دنیا وجود دارد و آنها به پایان میرسیدند.»
این اعترافات ترامپ در شرایطی مطرح میشوند که او روز ۲۰ خرداد گفته بود که تنگه هرمز را آمریکا کنترل میکند نه ایران.
او همچنین مدعی شده بود که آمریکا طی یک عملیات مخفیانه چندین میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور داده است.
رئیسجمهور آمریکا در همان روز در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نیز این ادعا را تکرار کرد و نوشته بود که ماه گذشته به ارتش آمریکا دستور داده بود یک «ماموریت محرمانه» برای حمایت از نفتکشها و کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اجرا کند.
ترامپ پا را فراتر گذاشت و اعلام کرده بود که در نتیجه این عملیات بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و بیش از ۲۰۰ کشتی تجاری با امنیت کامل از این گذرگاه راهبردی عبور کردهاند.
منبع: فارس