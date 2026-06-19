نماینده مجلس گفت: باید مبلغ فردی وام اشتغال به ویژه برای مددجویان متناسب با تورم سال ۱۴۹۴ کشور افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -یکی از مهمترین وظایف دولتها این است که از اقشار ضعیف جامعه حمایت به عمل بیاورند. در همین راستا، همه ساله در قانون بودجه ردیف اعتباری برای پرداخت وام اشتغال در نظر گرفته میشود. بخشی از اوام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد تا در راستای توانمندسازی مددجویان به کار گرفته شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز پیشبینی شد که مبلغی برای وام اشتغال طی سال جاری در نظر گرفته شود. بخشی از این اعتبارات قرار است به نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی داده شود تا در زمینه اشتغالزایی مددجویان به کار بیفتد.
در آستانه سه ماهه دوم سال هستیم، اما هنوز بانک مرکزی سهمیه بانکها را برای پرداخت وام اشتغال مشخص نکرده است. همچنین تأمین اعتبار نیز صورت نگرفته است. نظر نمایندگان مردم این است که مجلس به وظیفه خودش در زمینه ریلگذاری برای حمایت از اقشار ضعیف و پیشبینی وام اشتغال در قانون بودجه عمل کرده است. حالا نوبت بانک مرکزی است که در اسرع وقت نسبت به تعیین سهمیه و تأمین اعتبار موردنیاز اقدام کند.
علاوه بر این که وام اشتغال باید به موقع در اختیار مردم و به ویژه مددجویان قرار بگیرد، این نکته اهمیت دارد که مبلغ این تسهیلات متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
اکبر پولادی نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم یک ضرورت است، تصریح کرد: این یک امر بدیهی است که وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، هدف نهایی مبنی بر توانمندسازی اقشار ضعیف محقق نمیشود.
وی ادامه داد: وام اشتغال از جمله مهمترین تسهیلات حمایتی است که در اختیار مردم قرار میگیرد. بخشی از این اعتبارات به نهادهای حمایتی داده میشود تا در زمینه اشتغالزایی برای مددجویان از آن استفاده شود.
وی ادامه داد: اگر وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، کارآیی لازم را ندارد و مددجویان در طرحهای اشتغالزایی مناسب نمیتوانند مشارکت کنند و این امر یک مشکل اساسی است و اثربخشی این وام و حتی تضمین بازپرداخت آن به مشکل برخواهد خورد؛ بنابراین باید مبلغ فردی وام اشتغال به اندازه تورم سال ۱۴۰۴ کشور افزایش یابد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جنگ اخیر ثابت کرد که در تمامی حوزهها و به ویژه در بخش اقتصادی در جنگ هستیم. دشمن تمام توان خود را برای تضعیف کشور به لحاظ اقتصادی به کار گرفته است. بر همین اساس، هدایت اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی اهمیت دارد.
پولادی گفت: باید این اطمینان حاصل شود که اعتبارات در بخشهای درستی به کار میافتند و از هدررفت آنها ممانعت به عمل میآید. بر همین اساس، طرح کمیته امداد مبنی بر به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی مثبت ارزیابی میشود. زیرا اعتبارات در زمینه رفع ناترازی انرژی به کار گرفته میشوند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اشتغالزایی از جهات مختلف اهمیت دارد. بر اثر این اقدام، مددجویان امید به زندگی بیشتری پیدا میکنند و زمینه ناهنجاریهای اجتماعی در کشور کمتر میشود. بیکاری اثرات مخربی برای جامعه دارد و اعطای به موقع وام اشتغال میتواند در راستای جلوگیری از این مشکلات موثر باشد.