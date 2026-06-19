باشگاه خبرنگاران جوان - الهام آبتین اظهار کرد: یک رأس بره میش وحشی توسط عبدالرحمن سابکی از همیاران فعال محیطزیست در منطقه بزمان کشف و جهت انجام اقدامات حمایتی به پاسگاه محیطبانی تحویل داده شد.
وی بیان کرد: بررسیهای اولیه کارشناسان حیاتوحش نشان میدهد که این بره میش به احتمال زیاد به دلیل جدایی از مادر در طبیعت رها شده و با توجه به سن کم، توانایی بقا و ادمه حیات بهصورت مستقل را نداشته است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستان و بلوچستان با اشاره بر اهمیت مشارکتهای مردمی در حفظ محیطزیست، عنوان کرد: اقدام مسئولانه، بهموقع و دلسوزانه این همیار محیطزیست در تحویل بره به محیطبانان، نقش مؤثری در حفظ و نجات این گونه جانوری داشته است.
وی تصریح کرد: پس از انتقال بره میش به اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ایرانشهر، ارزیابی وضعیت جسمانی توسط کارشناسان انجام شد و هماکنون مراحل تغذیه، تیمار و مراقبت ویژه از آن با هدف بازگشت به طبیعت در حال انجام است.
آبتین با قدردانی از نقشآفرینی همیاران محیطزیست در سیستان و بلوچستان، از عموم مردم و دوستداران طبیعت درخواست کرد: در صورت مشاهده حیاتوحش آسیبدیده، زخمی یا در معرض خطر، مراتب را در اسرع وقت به ادارات حفاظت محیطزیست یا پاسگاههای محیطبانی اطلاع دهند تا اقدامات حفاظتی و نجات گونههای جانوری با سرعت بیشتری صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: صیانت از تنوع زیستی، مقابله با شکار غیرمجاز و جلوگیری از تخریب زیستگاهها از اولویتهای اصلی این ادارهکل است و پایداری اکوسیستمهای طبیعی در این سیستان و بلوچستان، مستلزم تعامل و احساس مسئولیت عموم شهروندان است.
منبع محیط زیست استان