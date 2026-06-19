حسن یزدانی در اولین مسابقه انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم در جام تختی موفق به شکست امیرعلی آذرپیرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز مسابقات جام تختی کشتی آزاد، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی برای کسب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی قزاقستان به مصاف هم رفتند که یزدانی با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز میدان شد و کار به مسابقه دوم کشیده شد.



امیرعلی آذرپیرا به واسطه مدال برنز جهانی طبق چرخه انتخابی تیم ملی به یک پیروزی نیاز داشت، اما پس از اینکه مشخص شد در انتخابی باید به مصاف حسن یزدانی اسطوره کشتی آزاد ایران برود، پذیرفت که هر دو کشتی‌گیر برای تصاحب دوبنده تیم ملی به دو پیروزی نیاز داشته باشند.