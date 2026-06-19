جاده‌های خوزستان زیر فشار هم‌زمان گرمای بی‌سابقه و تردد سنگین کامیون‌ها به مرز فرسودگی رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به مجموعه‌ای از مطالبات و گلایه‌های مردمی درباره وضعیت محور‌های ارتباطی خوزستان، به تشریح عوامل اصلی آسیب‌دیدگی و کاهش عمر مفید راه‌های استان پرداخت.

وی اظهار کرد: «در سال‌های اخیر، شرایط اقلیمی سخت و ترکیب آن با حجم بالای ترافیک سنگین، به‌ویژه عبور مداوم کامیون‌ها و خودرو‌های باری با تناژ بالا، فشار قابل توجهی را بر شبکه راه‌های استان وارد کرده است. گرمای شدید و طولانی‌مدت هوا در خوزستان نیز به‌عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده، موجب تسریع فرآیند فرسایش روسازی جاده‌ها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که لایه‌های آسفالتی در مدت زمان کوتاه‌تری دچار ترک‌خوردگی، تغییر شکل، نشست و در نهایت تخریب ساختاری می‌شوند.»

وی افزود: «این وضعیت باعث شده است که هزینه‌های نگهداری و ترمیم جاده‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یابد و در برخی محور‌های پرتردد، نیاز به تعمیرات دوره‌ای به جای اقدامات اساسی و پایدار بیشتر احساس شود.»

مدیرکل راه و شهرسازی استان در ادامه با تأکید بر اینکه رویکرد توسعه زیرساخت‌ها باید دستخوش تغییر جدی شود، گفت: «امروز دیگر صرفاً توسعه کمی شبکه راه‌ها، شامل ساخت بزرگراه‌ها و آزادراه‌های جدید، پاسخگوی نیاز‌های استان نیست. ما باید به سمت ارتقای کیفی راه‌ها حرکت کنیم؛ یعنی افزایش دوام روسازی‌ها، استفاده از مصالح مقاوم‌تر در برابر گرما و بار‌های سنگین، و همچنین به‌کارگیری استاندارد‌های نوین راه‌سازی در دستور کار قرار گیرد.»

عمادی ادامه داد: «اگر نگاه ما همچنان محدود به ساخت و توسعه ظاهری باشد و به کیفیت و ماندگاری زیرساخت‌ها توجه کافی نشود، در آینده نزدیک با هزینه‌های سنگین‌تری در حوزه نگهداری و بازسازی مواجه خواهیم شد. به همین دلیل، تغییر رویکرد از تعمیرات مقطعی به سمت مدیریت پیشگیرانه و پایدار، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»

وی در پایان با اشاره به نیاز‌های مالی این حوزه تصریح کرد: «تحقق این اهداف بدون تخصیص اعتبارات پایدار و حمایت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست. شرایط اقلیمی خاص استان و حجم بالای تردد وسایل نقلیه سنگین، ایجاب می‌کند که بودجه‌های عمرانی در بخش راه‌سازی با نگاه ویژه‌تری تقویت شود تا بتوانیم پاسخگوی نیاز‌های فعلی و آینده شبکه حمل‌ونقل استان باشیم.»

برچسب ها: آسفالت ، خوزستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آسفالت تو مناطق جنوبی باید بشدت در برابر گرما مقاوم باشه و نرم نشه و ترک ورنداره
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