باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سرگزی گفت: با توجه به نیاز مبرم شهرستان کنارک به مدیریت روان‌آب‌های فصلی و پیشگیری از تخریب اراضی، عملیات اجرایی احداث بندهای خاکی در این منطقه آغاز و با موفقیت به پایان رسید.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه با هدف مهار سیلاب‌ها و هدایت آن‌ها به سمت عرصه‌های تشنه و بیابانی اجرا شد و توانست از خروج روان‌آب‌های سطحی به دریا جلوگیری کند.

وی ادامه داد: با تکمیل این بندهای خاکی، علاوه بر کنترل سیلاب و کاهش خسارات احتمالی، نفوذپذیری آب در خاک به‌طور محسوسی افزایش یافت که این امر به بهبود وضعیت رطوبتی منطقه و احیای عرصه‌های منابع طبیعی از طریق بذرکاری کمک کرده است.

وی تأکید کرد: تجربه موفق اجرای این پروژه در کنارک نشان می‌دهد که طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی، در صورت اجرای علمی و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، می‌تواند به نتایج پایدار و ماندگار منجر شود.

سرگزی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در نظر دارد اجرای این طرح را در سال‌های آینده در سایر شهرستان‌های استان نیز گسترش دهد.

منبع منابع طبیعی و آبخیزداری استان