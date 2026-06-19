باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که پاریس خواهان نقشی فعال در مذاکرات مربوط به برنامه هستهای ایران است و تا زمانی که از شرایط توافق نهایی راضی نباشد، با لغو تحریمهای سازمان ملل موافقت نخواهد کرد.
بارو که کشورش عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل با حق وتو است، در مصاحبه با شبکه فرانساینفو ادعا کرد که بدون پرداختن به برنامه موشکهای بالستیک ایران در مذاکرات، ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد. وی تأکید کرد که در ازای امتیازات بزرگ از ایران، لغو تحریمهای سازمان ملل صورت خواهد گرفت و فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت، باید با لغو تحریمها موافقت کند.
توافق اخیر بین آمریکا و ایران خواستار مذاکرات ۶۰ روزه درباره برنامه هستهای ایران است که توافق نهایی آن باید توسط شورای امنیت تأیید شود. قدرتهای اروپایی نگرانند که تیم مذاکرهکننده بیتجربه آمریکا نتواند به توافق هستهای محکمی دست یابد یا به برنامه موشکهای بالستیک ایران بپردازد. فرانسه، بریتانیا و آلمان که در ماههای اخیر کنار گذاشته شدهاند، خواهان نقش در شکلدهی مذاکرات آتی هستند. بارو تأکید کرد که هدف فرانسه کسب امتیازات بزرگ از رژیم ایران و تغییر اساسی در موضع آن است و به عنوان عضو شورای امنیت، در این بحران حرفی برای گفتن خواهد داشت.
بارو: آمریکا باید برای توقف خصومتهای اسرائیل در لبنان فشار وارد کند
وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که ایالات متحده باید برای توقف اقدامات «خصمانه» اسرائیل در لبنان فشار وارد کند. بارو در گفتوگو با فرانساینفو گفت: «اولین اصل تعیینشده توسط این توافق، توقف خصومتها در همه جبههها از جمله لبنان است. اسرائیل باید به آن احترام بگذارد و ایالات متحده به ویژه باید برای تضمین این امر اقدام لازم را انجام دهد.» وزیر خارجه فرانسه همچنین بر لزوم توقف «تمام خصومتها» از سوی حزبالله تأکید کرد.
منبع: الجزیره