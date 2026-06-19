فرانسه خواهان نقش در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران است و با لغو تحریم‌های سازمان ملل تا حصول توافق نهایی مخالفت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که پاریس خواهان نقشی فعال در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است و تا زمانی که از شرایط توافق نهایی راضی نباشد، با لغو تحریم‌های سازمان ملل موافقت نخواهد کرد.

بارو که کشورش عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل با حق وتو است، در مصاحبه با شبکه فرانس‌اینفو ادعا کرد که بدون پرداختن به برنامه موشک‌های بالستیک ایران در مذاکرات، ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد. وی تأکید کرد که در ازای امتیازات بزرگ از ایران، لغو تحریم‌های سازمان ملل صورت خواهد گرفت و فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت، باید با لغو تحریم‌ها موافقت کند.

توافق اخیر بین آمریکا و ایران خواستار مذاکرات ۶۰ روزه درباره برنامه هسته‌ای ایران است که توافق نهایی آن باید توسط شورای امنیت تأیید شود. قدرت‌های اروپایی نگرانند که تیم مذاکره‌کننده بی‌تجربه آمریکا نتواند به توافق هسته‌ای محکمی دست یابد یا به برنامه موشک‌های بالستیک ایران بپردازد. فرانسه، بریتانیا و آلمان که در ماه‌های اخیر کنار گذاشته شده‌اند، خواهان نقش در شکل‌دهی مذاکرات آتی هستند. بارو تأکید کرد که هدف فرانسه کسب امتیازات بزرگ از رژیم ایران و تغییر اساسی در موضع آن است و به عنوان عضو شورای امنیت، در این بحران حرفی برای گفتن خواهد داشت.

بارو: آمریکا باید برای توقف خصومت‌های اسرائیل در لبنان فشار وارد کند

وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که ایالات متحده باید برای توقف اقدامات «خصمانه» اسرائیل در لبنان فشار وارد کند. بارو در گفت‌و‌گو با فرانس‌اینفو گفت: «اولین اصل تعیین‌شده توسط این توافق، توقف خصومت‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است. اسرائیل باید به آن احترام بگذارد و ایالات متحده به ویژه باید برای تضمین این امر اقدام لازم را انجام دهد.» وزیر خارجه فرانسه همچنین بر لزوم توقف «تمام خصومت‌ها» از سوی حزب‌الله تأکید کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر خارجه فرانسه ، ایران و آمریکا ، حمله اسرائیل به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
فرانسه غلط کرده
برن هسته ای اسزاییل را رصد کنند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کیم و‌ کره شمالی راه پرستی انتخاب کرد
میخواهید بفهمید و یا نفهمید این با خودتان است
او کشورش و خودش را ایمن ساخت برای همیشه با بازدارندگی و ما خود را بستیم به مذاکرات پوشالی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ما ایرانی ها مشکلی با دنبای اطرافمان نداریم.
بهترین است عادت خود را رها نکنید و آن پاری کردن برای اربابتان، آمریکاست.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کچل تو غلط کردی
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
غلط کردید شما
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
فرانسه خواهان نقش در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران است و با لغو تحریم‌های سازمان ملل تا حصول توافق نهایی مخالفت می‌کند.

سلام ، با این طرز فکر و تفکر فرانسه اصلاً نباید اجازه داد فرانسه در مذاکرات برنامه هسته ای ایران شرکت نماید به دلیل اینکه حامی اسرائیل می باشد و در راه اسرائیل جنایتکار گام بر میدارد
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه همه دشمنان ایران را که زیاده خواه هستند. خدایا ایران را بر دشمنان پیروز کن
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اربابت نتونست توهم نمیتونی ازایران امتیاز بگیری
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سی ساله زندگیمون همش شده مذاکره با ابن حرومی ها
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
غلط میکنه فرانسه با جد و ابادش

اول خسارات وارده بر ملت ایران با اعمال تحریم هاش ، جبران کنه


بعد بیاد ببینیم چی میگه
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بارو زرزرزرزرزرز نزن
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ج
۲۰:۱۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باز کردن تنگه یعنی گشودن باب زیاده خواهی غرب!
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اینبار هرکه ایران را تحریم کند باید قید تنگه هرمز رابزند .
شیر فهم شد موسیو
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
بوی کباب نیست خر داغ میکنن
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
فقط میخواد دوباره رنو و پژو رو به ما غالب کنه و چند تا شرکت نفتی هم بفرسته ایران
۰
۱۲
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۱۲
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