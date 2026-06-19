باشگاه خبرنگاران جوان - با فرارسیدن ماه محرم و افزایش فعالیت هیئت‌های مذهبی برای برپایی تکایا و خیمه‌های عزاداری در نقاط مختلف استان، رعایت الزامات ایمنی به‌ویژه در حوزه برق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حوادث رخ‌داده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بی‌توجهی به اصول ایمنی می‌تواند مخاطرات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ از همین رو شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بر رعایت توصیه‌های ایمنی در طول برگزاری مراسم‌های عزاداری تأکید دارد.

حسینی، مدیر دفتر ایمنی این شرکت، در این زمینه اظهار کرد: در صورت نیاز هیئت‌های مذهبی به تأمین برق، لازم است برق مورد نیاز از طریق انشعاب‌های مجاز و با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق تأمین شود و از هرگونه استفاده از انشعاب غیرمجاز به‌طور جدی خودداری شود.

وی افزود: نصب داربست، بنر، پرچم، پلاکارد و سایر تجهیزات تبلیغاتی در حریم شبکه‌های برق هوایی و همچنین بر روی پایه‌ها و تأسیسات شبکه برق ممنوع بوده و می‌تواند خطر برق‌گرفتگی و وقوع حوادث ناگوار را به همراه داشته باشد.

مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی شبکه‌های برق در سال‌های اخیر تصریح کرد: شرکت توزیع برق در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از شبکه‌های سیمی فشار ضعیف را با کابل‌های خودنگهدار جایگزین کرده است که از ایمنی بیشتری برخوردار هستند، اما این موضوع به معنای رفع کامل خطر نیست و همچنان رعایت نکات ایمنی ضروری است.

حسینی خاطرنشان کرد: حمل علم، بیرق و پرچم‌های بلند در مسیر‌هایی که شبکه برق وجود دارد، همچنان می‌تواند موجب بروز حادثه شود؛ بنابراین ضروری است هیئت‌های مذهبی هنگام برگزاری مراسم به ارتفاع علم‌ها و پرچم‌ها توجه ویژه داشته باشند تا از هرگونه تماس احتمالی با شبکه برق جلوگیری شود.

وی افزود: این موارد به تمامی شهرستان‌ها و هیئت‌های مذهبی استان ابلاغ شده است و انتظار می‌رود مسئولان هیئت‌ها با رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی، زمینه برگزاری مراسمی باشکوه و در عین حال ایمن را فراهم کنند.

مدیر دفتر ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان همچنین بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان آمادگی دارد در صورت وجود امکانات فنی لازم، نسبت به تأمین برق تکایا و خیمه‌های عزاداری اقدام کند و در این زمینه همکاری‌های لازم را با هیئت‌های مذهبی داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری مسئولان هیئت‌ها و شهروندان، مراسم ماه محرم در سراسر استان کردستان بدون هیچ‌گونه حادثه برق‌گرفتگی برگزار شود.

منبع:شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان