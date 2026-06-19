شهروندخبرنگار ما تصاویری از شب‌های اقتدار و مقاومت در شهرستان خاورشهر استان تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و دهمین شب اجتماعات خونخواهی امام شهید امت ولبیک به ندای امام المسلمین آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای وحمایت از نیرو‌های مسلح و مقتدر کشورمان و همچنین در سومین شب از شب‌های ماه محرم مردم مبعوث شده و ولایی شهر خاورشهر استان تهران شوری عاشورایی آفریدند در این مراسم ابتدا همانند شب‌های قبل زیارت پرفیض عاشورا قرائت شد.در پایان این مراسم همانند شب های گذشته، اشعار حماسی قرائت شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

حضور شبانه مردم انقلابی خاورشهر به ایستگاه ۱۱۰ رسید

حضور شبانه مردم انقلابی خاورشهر به ایستگاه ۱۱۰ رسید

حضور شبانه مردم انقلابی خاورشهر

حضور شبانه مردم انقلابی خاورشهر به ایستگاه ۱۱۰ رسید

حضور شبانه مردم انقلابی خاورشهر به ایستگاه ۱۱۰ رسید

حضور شبانه مردم انقلابی خاورشهر به ایستگاه ۱۱۰ رسید

حضور شبانه مردم انقلابی خاورشهر به ایستگاه ۱۱۰ رسید

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، شهادت. ، رهبر انقلاب اسلامی
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