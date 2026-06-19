باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصد و دهمین شب اجتماعات خونخواهی امام شهید امت ولبیک به ندای امام المسلمین آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای وحمایت از نیروهای مسلح و مقتدر کشورمان و همچنین در سومین شب از شبهای ماه محرم مردم مبعوث شده و ولایی شهر خاورشهر استان تهران شوری عاشورایی آفریدند در این مراسم ابتدا همانند شبهای قبل زیارت پرفیض عاشورا قرائت شد.در پایان این مراسم همانند شب های گذشته، اشعار حماسی قرائت شد.
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منبع: شهروندخبرنگار - تهران
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