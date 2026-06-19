رزمایش جهادی واکسیناسیون رایگان ۳ هزار و ۹۰۰ رأس دام با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان بابل برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدیپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه واکسیناسیون دام یکی از ارکان اصلی حفظ سرمایههای دامی و پایداری تولید است، گفت: اجرای این رزمایشهای جهادی با هدف دسترسی آسانتر دامداران روستایی به خدمات بهداشتی، پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیردار و با هدف ارائه خدمات بیمنت به تولیدکنندگان صورت میگیرد که در نهایت موجب تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی خواهد شد.
شفیعی کارشناس فنی دامپزشکی هم با ارائه آماری از اقدامات انجامگرفته، گفت: در راستای برنامههای هفته جهاد کشاورزی، بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ رأس دام سبک در شهرستان بابل تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.
او افزود:در این طرح، دامها علیه بیماریهای استراتژیک از جمله آبله، شاربن، طاعون و تب برفکی گوسفندی، همچنین تب مالت گاو و گوساله بهصورت رایگان واکسینه شدند.
شفیعی همچنین با تأکید بر اهمیت کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام (زئونوز)، گفت: از آنجایی که بسیاری از بیماریهای دامی قابلیت انتقال به انسان را دارند، واکسیناسیون منظم علاوه بر حفظ سلامت دام و جلوگیری از خسارت اقتصادی به دامدار، سد دفاعی مستحکمی در برابر انتقال بیماریهای مشترک به جامعه انسانی ایجاد میکند.