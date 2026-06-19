مسئولان مرزبانی ایران و جمهوری عراق در آستانه آغاز موج گسترده تردد زائران محرم و اربعین در نشستی مشترک راهکارهای ارتقای امنیت مرزها و تسهیل رفت و آمدها را بررسی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده مرزبانی استان ایلام روز جمعه در نشست با فرمانده مرزبانی منطقه سوم عراق از افزایش سطح هماهنگی‌های امنیتی میان ایران و عراق در آستانه اربعین حسینی خبر داد و گفت: با اجرای گشت‌های مشترک و توسعه همکاری‌های میدانی میان دو کشور، زمینه برای برگزاری هرچه ایمن‌تر و روان‌تر آیین بزرگ اربعین در مرز مهران فراهم می‌شود.

سردار علی ندرخانی اظهار کرد: همکاری‌های دوجانبه میان نیروهای مرزی دو کشور در ماه‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و اجرای گشت‌های هماهنگ در نوار مرزی، نقش مؤثری در افزایش ضریب امنیت و کنترل بهتر مرزها ایفا کرده است.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افرایی مستمر میان نیروهای مرزبانی ایران و عراق افزود: حضور میدانی و گشت‌های مشترک در نقاط مرزی افزون بر ارتقای سطح امنیت، موجب شتاب در تبادل اطلاعات و افزایش آمادگی عملیاتی طرفین شده است.

فرمانده مرزبانی استان ایلام اربعین حسینی را یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای مذهبی جهان اسلام دانست و بیان کرد: مرز مهران به‌ عنوان اصلی‌ترین مسیر تردد زائران، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های مسئول در دو کشور است.

سردار ندرخانی ادامه داد: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان مرزبانی ایران و عراق به امضا رسیده که بر توسعه همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و اجرایی در ایام اربعین تأکید دارد و زمینه را برای مدیریت بهتر تردد زائران فراهم خواهد کرد.

وی توضیح داد: هدف مشترک دو کشور تأمین امنیت پایدار در مناطق مرزی و ایجاد شرایطی مناسب برای عبور آسان، سریع و ایمن میلیون‌ها زائر حسینی است که با هم‌افزایی و همکاری سازنده میان طرفین با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده مرزبانی استان ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استمرار همکاری‌های مشترک، آیین پیاده‌روی اربعین امسال در فضایی امن و با کم‌ترین چالش برای زائران برگزار شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تردد زائران حسینی ، اربعین حسینی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۰:۴۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سردار ندرخانی از مردان نیک هرجا هست سلامت باشد
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
کرمانشاهی
۱۹:۲۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آره شرمنده برادران عراقی باش و برایشان طلا بفرست .برای همان عراقیهایی که شهرهای ما را نابود کردند و هزاران ایرانی را در بمبارانهای کور کشتند.
صدها غواص ایرانی را دست بسته برود خانه انداختند.
کمی عقل؟!؟!؟!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
غرفه خیلی از طرف عراقی ها بی نظمی بود ومعطل شدیم
۷
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تو این چند سال شرمنده مهمان نوازی مردم عراق هستیم اجرشون با آقا