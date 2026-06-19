برخورد ۲ خودرو در بزرگراه امام خمینی شیراز ۶ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم شیراز اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه خودرو سمند در شیراز - بزرگراه امام خمینی بعد از پل فرهنگیان، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او اضافه کرد: این حادثه ۶ مصدوم داشت که کارشناسان اورژانس با حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند و آنها را برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال دادند.

عابد اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف ، حادثه
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