باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - در این آیین معنوی، مادران گلستانی با آراستن نوزادان و شیرخوارگان خود به لباس‌های سبز و سفید، جلوه‌ای نمادین از عشق و ارادت به حضرت علی‌اصغر (ع)، کوچک‌ترین شهید دشت کربلا، را به نمایش می‌گذارند و یاد مظلومیت اهل‌بیت (ع) را گرامی می‌دارند.

در آیین معنوی شیرخوارگان حسینی، علاوه بر بزرگداشت مقام حضرت علی‌اصغر (ع)، یاد و خاطره کودکانی که در طول جنگ چهل روزه شهید شدند نیز گرامی داشته شد.

آیین شیرخوارگان حسینی در گلستان، جلوه‌ای از عشق بی‌پایان مردم این دیار به اهل‌بیت (ع) و نشانه‌ای از تداوم فرهنگ عاشورا در گذر زمان است. در این اجتماع معنوی، نوزادانی که در آغوش مادران آرام گرفته‌اند، به نماد امید، ایمان و استمرار راه حق تبدیل می‌شوند؛ راهی که با خون کوچک‌ترین شهید کربلا نیز آبیاری شده است.