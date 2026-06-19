مراسم باشکوه شیرخوارگان حسینی که همه‌ساله در نخستین جمعه ماه محرم برگزار می‌شود، صحنه‌ای سرشار از ایمان، عاطفه و پیوند عمیق نسل‌ها با فرهنگ عاشورا است.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - در این آیین معنوی، مادران گلستانی با آراستن نوزادان و شیرخوارگان خود به لباس‌های سبز و سفید، جلوه‌ای نمادین از عشق و ارادت به حضرت علی‌اصغر (ع)، کوچک‌ترین شهید دشت کربلا، را به نمایش می‌گذارند و یاد مظلومیت اهل‌بیت (ع) را گرامی می‌دارند.

در آیین معنوی شیرخوارگان حسینی، علاوه بر بزرگداشت مقام حضرت علی‌اصغر (ع)، یاد و خاطره کودکانی که در طول جنگ چهل روزه شهید شدند نیز گرامی داشته شد.

آیین شیرخوارگان حسینی در گلستان، جلوه‌ای از عشق بی‌پایان مردم این دیار به اهل‌بیت (ع) و نشانه‌ای از تداوم فرهنگ عاشورا در گذر زمان است. در این اجتماع معنوی، نوزادانی که در آغوش مادران آرام گرفته‌اند، به نماد امید، ایمان و استمرار راه حق تبدیل می‌شوند؛ راهی که با خون کوچک‌ترین شهید کربلا نیز آبیاری شده است.

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برچسب ها: شیرخوارگان حسینی ، همایش
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