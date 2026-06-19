نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی کشور با نماد «سولار» توسط گروه مالی فارابی در بورس تهران پذیرهنویسی میشود. فرآیند پذیرهنویسی این صندوق روز شنبه ۳۰ خرداد ماه انجام خواهد شد و متقاضیان میتوانند با جستوجوی نماد «سولار» در سامانه معاملاتی خود، در این پذیرهنویسی مشارکت کنند.
این صندوق با هدف تأمین مالی پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر و کمک به رفع ناترازی برق کشور راهاندازی شده و اجرای دو نیروگاه خورشیدی در استان سیستان و بلوچستان را در دستور کار دارد.
هدف اصلی صندوق پروژه «سولار» گروه مالی فارابی، تامین مالی برای ساخت دو نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۴۰ مگاوات در مناطق خاش و میرجاوه (استان سیستان و بلوچستان) است. در واقع، سرمایههای جمعآوریشده در فرایند پذیرهنویسی، مستقیماً به چرخه ساخت این نیروگاهها وارد میشود. با بهرهبرداری از این پروژهها، درآمد حاصل از تولید و فروش تضمینی برق، بازدهی اقتصادی این صندوق را برای سرمایهگذاران رقم خواهد زد.
ایران سالهاست با ناترازی جدی برق دستوپنجه نرم میکند. رشد فزاینده مصرف در کنار فرسودگی زیرساختها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از یک انتخاب به یک «ضرورت ملی» تبدیل کرده است. نیروگاههای خورشیدی به دلیل سرعت اجرای بالا، هزینه نگهداری پایین و عدم نیاز به سوختهای فسیلی، بهترین راهکار برای عبور از بحران خاموشیها هستند. صندوق «سولار» بستری فراهم کرده تا سرمایههای خرد و کلان بخش خصوصی -به جای بازارهای غیر مولد- به سمت حل این بحران راهبردی هدایت شود.
تمایز اصلی «سولار» در مدل تأمین مالی آن نهفته است. برخلاف پروژههای سنتی که به بودجههای دولتی یا وامهای سنگین بانکی متکی هستند، این صندوق از قدرت «بازار سرمایه» بهره میبرد. این مدل نهتنها فشار بر منابع عمومی را کاهش میدهد، بلکه از شفافیت بالایی برخوردار است؛ چراکه تمام مراحل پیشرفت پروژه زیر نظر سازمان بورس و حسابرسان مستقل قرار دارد و سرمایهگذار در هر لحظه از وضعیت دارایی خود آگاه است.
این پروژه با پشتوانه فنی و مالی مجموعههای معتبر بازار سرمایه شکل گرفته است. مدیریت صندوق پروژه «راهبرد انرژی فردا» بر عهده گروه مالی فارابی است و موسسان آن شامل شرکتهای «گسترش انرژی نو آتیه»، «انرژیهای سبز مادیان»، «ثروتآفرین فیروزه» و «سرمایهگذاری ارس صبا» هستند. همچنین، متولی صندوق «مؤسسه حسابرسی هدف نویننگر» و بازارگردانی آن بر عهده «صندوق بازارگردانی اختصاصی اکسیر فارابی» است تا نقدشوندگی واحدهای صندوق در بازار تضمین شود.
انتخاب محل احداث نیروگاه، کلیدیترین فاکتور در تضمین سودآوری و بهرهوری یک پروژه نیروگاهی است. استان سیستان و بلوچستان که در ادبیات انرژی از آن به عنوان «پایتخت تابش ایران» و «بهشت انرژیهای تجدیدپذیر» یاد میشود، با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و میانگین ۳۳۰۰ ساعت تابش موثر، یکی از مستعدترین نقاط جهان برای تولید برق خورشیدی است. استفاده از این مزیت جغرافیایی منحصربهفرد، راندمان تولید در نیروگاههای خاش و میرجاوه را به سطح استانداردهای جهانی میرساند و توجیهپذیری اقتصادی صندوق «سولار» را برای سرمایهگذاران دوچندان میکند.
سرمایهگذاری گروه مالی فارابی در این منطقه، فراتر از یک پروژه صنعتی، گامی بلند در جهت تحقق «عدالت اقتصادی» و «توسعه پایدار» است. احداث این دو نیروگاه ۴۰ مگاواتی، علاوه بر تزریق برق پایدار به شبکه سراسری، مزایای اجتماعی گستردهای برای منطقه به همراه دارد:
«سولار» با تبدیل تابش سوزان خورشید به جریان نقدینگی و انرژی، تهدیدهای اقلیمی منطقه را به فرصتی برای ثروتآفرینی ملی و رشد اقتصادی یکی از استراتژیکترین استانهای ایران تبدیل کرده است.
«سولار» صرفاً یک نماد معاملاتی جدید نیست؛ بلکه الگویی برای پیوند سرمایههای مردم با پروژههای زیربنایی کشور است. این نخستین بار است که عموم مردم میتوانند به سادگیِ خرید یک سهم، در مالکیت و منافع اقتصادی بزرگترین نیروگاههای خورشیدی جدید کشور سهیم شوند.
پذیرهنویسی نخستین صندوق پروژه نیروگاهی کشور با نماد «سولار» در روز شنبه ۳۰ خرداد ماه انجام خواهد شد. متقاضیان سرمایهگذاری میتوانند با جستوجوی نماد «سولار» در سامانه معاملاتی تمامی کارگزاریهای بورسی مطابق با پیام ناظر، در این پذیرهنویسی شرکت کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده جزئیات پروژه، میتوانید به وبسایت صندوق سولار مراجعه کنید.