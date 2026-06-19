روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، تصمیمات اتخاذ شده برای توزیع آب در حوضه زاینده‌رود را تا پایان شهریور ماه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در اطلاعیه‌ای روز جمعه به‌منظور مدیریت منابع محدود آبی در سال جاری و با هدف تأمین نیاز باغات و مزارع تا پایان شهریورماه، اعلام کرد: توزیع آب کشاورزی در شرق و غرب حوضه زاینده‌رود طبق طرح نوبت‌بندی مصوب و با نظارت کارگروه سازگاری با کم‌آبی ادامه می‌یابد و هرگونه برداشت از رودخانه در ایام غیرنوبت ممنوع اعلام شد.

در ادامه آمده است: با بارش‌های سال آبی جاری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های ابلاغی وزارت نیرو، مرحله دوم توزیع آب کشاورزی که از یازدهم خردادماه برای بهره‌برداران شرق و غرب حوضه زاینده‌رود آغاز شده بود، با هدف مدیریت بهینه منابع تا پایان فصل برداشت ادامه می‌یابد.

این شرکت در اطلاعیه خود افزوه است: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسات مشترک با نمایندگان اصناف کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی، طرح نوبت‌بندی آب و قطع جریان در فواصل بین دوره‌های توزیع، با هدف حفظ ذخایر سد برای به ثمر رسیدن محصولات تابستانه به مرحله اجرا درآمده است.

در ادامه آمده است: پیرو جلسه سازگاری با کم آبی عصر دیروز با حضور دکتر جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، مقرر شد برای حفظ پایداری رودخانه و مسائل زیست‌محیطی، در زمان‌هایی که توزیع آب کشاورزی صورت نمی‌گیرد، جریان پایه رودخانه برقرار بماند. در این راستا، کلیه بهره‌برداران در مسیر زاینده‌رود، به‌ویژه در حدفاصل «سد چم‌آسمان تا بند آبشار»، ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و هرگونه برداشت آب در ایام خارج از نوبت‌بندی به هر نحو، ممنوع است.

در پایان تأکید شده است: کلیه تصمیمات مربوط به افزایش یا کاهش خروجی سد زاینده‌رود، صرفاً مبتنی بر مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی بوده و شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان مجری، تابع این تصمیمات جمعی است.

برچسب ها: آب زاینده رود ، سد زاینده رود
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اگر تو جنگ رادارهای آمریکایی نابود نمی‌شدند الان بارانی در کار نبود
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آیا میدانید اب زاینده فقط همین جهارتا آبادی ا اطراف شهر سامان استفاده می‌کنند بقیه دشت ها خشکاندن و کاربر انها عوض کردن آخه این هم عدالته کوهها اباد کنی و دشت ها از بین ببری
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آب حق اصفهانیاس علت اینکه درسال یه ماه دوماه آب بازه دوباره میبندندچیه اصفهانیابااین آب زنده اندیه برنامه ریزی کنید ک اصفهان از نشست زمین وخشکسالی دربیادمسئولین واستاندارونماینده استان اصفهان ک دائم درتلاشنددرموردآب زاینده رودراهکاری پیشنهادبدهیدتااب همیشه بازباشه باسپاس
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
با باز کردن آب زاینده رود از برنجکاران حاشیه رودخانه مثل لنجان حمایت کنید
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
اسد
۱۶:۲۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
کل آب کوهرنگ را از کارون جدا کرده و به زاینده رود دادند! با سه تونل ۱و ۲ و ۳ ، لطفا به مافیای آب بگویید دیگه دست از سر کارون بردارند و سراغ دیگر شاخه های کارون تو چهار محال و بختیاری نروند!!! به اصفهانی ها هم بفرمایید مغرور نباشند و خدا را شکر کنند!!!
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۲۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
از صدقه سراصفهانیا شماست اگه چیزی دارید آب میره برایزد کوههای سامان و نقاط دیگه شهرکرد تو1سال زاینده‌رود 1ماه آب داره وبقیه سال خشکه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خیلی هم عالی
آب زاینده رود را قطع نکنید ما برنج کاران لنجان می خواهیم کشت کنیم
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