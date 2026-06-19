کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می‌شود از آبیاری مزارع به منظور جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود از آبیاری مزارع به منظور جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر خودداری کنند.

وی با تاکید بر کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی و سایر سازه های موقت بدلیل وزش باد شدید افزود: کشاورزان از محلول پاشی و سم پاشی در باغات و مزارع بدلیل گرد و خاک اجتناب کنند.

غلامی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به شست و شوی درختان و پاکسازی و سطوح گلخانه ها بعداز گرد و خاک و همچنین کشاورزان نسبت به تنظیم آبیاری در هنگام وزش باد شدید اقدام کنند تا گیاه دچار تنش کم آبی ناشی از تبخیر نشود.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر خودداری از چرای دام در مراتع بدلیل وقوع گرد و خاک گفت: افزایش هوادهی استخرهای پرورش آبزیان جهت تامین اکسیژن کافی در دستور کار قرار بگیرد.

براساس آمار میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا ۲۵ خرداد ۲۲۶.۵ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۲۹.۵ میلی متر و بلندمدت ۲۲۱.۶ میلی متر است که بارش امسال ۷۴.۹ درصد نسبت به سال قبل بیشتر است.

طبق نقشه هاق هواشناسی. امروز برای اردبیل، نیمه غربی سواحل دریای خزر، شمال استان های آذربایجان شرقی و غربی و ارتفاعات البرز رگبار پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود. روز شنبه در غالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم است.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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