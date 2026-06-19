امام جمعه شیراز با اشاره به صدور مجوز مشروط رهبر معظم انقلاب برای مذاکرات، تأکید کرد: تبعیت محض از ولایت فقیه در این مقطع حساس، وظیفه همه نیروهای انقلاب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله دژکام در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز با تبیین جایگاه «صبر» در آموزههای دینی و فرهنگ عاشورایی، تأکید کرد که استقامت در برابر سختیها، تنها راه تضمین رستگاری و پیروزی در برابر جبهه باطل است.
او با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع) درباره ناچیزی عمر دنیا در برابر ابدیت آخرت، اظهار داشت: از نگاه ریاضی و منطقی، اگر عمر محدود دنیا را با حیات جاودان آخرت بسنجیم، در برابر بینهایت، عدد دنیا صفر محسوب میشود. مؤمن حقیقی کسی است که فریب خوشیهای زودگذر دنیوی را نخورد و این فرصت محدود را با رفاه ابدی آخرت معامله نکند.
دژکام در تعریف عملیاتی صبر تصریح کرد: صبر تنها به معنای تحمل درد نیست، بلکه به معنای مقاومت در برابر گناه و پافشاری بر اطاعت خداوند است. صبرِ در معصیت مانند مقاومت حضرت یوسف (ع) است و صبر در صحنه نبرد، همان ایستادگی رزمندگان در برابر دشمن است.
او با اشاره به رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس، بهویژه نقش «سنگرسازان بیسنگر» جهاد سازندگی، افزود: ایستادگی در چشم در چشم دشمن، بدون عقبنشینی، الگوی عملی صبر بود. در فرهنگ ما، شکست معنایی ندارد و مؤمن در هر دو صورتِ غلبه بر دشمن یا شهادت، پیروز میدان است؛ چنانکه وعده الهی همواره برای صابران، "یکی از دو نیکی" (پیروزی یا شهادت) است.
دژکام با اشاره به ایام سوگواری دهه محرم، دو نمونه بارز از دعوت امام حسین (ع) به صبر را مورد تأکید قرار داد: در آغاز نبرد: زمانی که اصحاب با اشتیاق برای شهادت آماده بودند، امام (ع) آنان را به صبر فراخواند و نوید داد که پس از این روز، دوران ذلت و خواری برای همیشه پایان مییابد و عزت ابدی برایشان ثبت خواهد شد.
او گفت: در صحنه شهادت حضرت علیاکبر (ع): زمانی که آن جوان برومند پس از نبردی سخت، به دلیل تشنگی به محضر پدر بازگشت، امام حسین (ع) ضمن دعوت ایشان به صبر، وعده داد که بهزودی از دستان پیامبر اکرم (ص) سیراب خواهد شد.
امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه راه مبارزه با شیاطین جن و انس، همان مسیر صبر و استقامت کربلایی است، ابراز امیدواری کرد: جامعه اسلامی باید با درک عمیق از معارف عاشورا، در تمامی صحنههای زندگی در برابر ظلم و ستم استقامت ورزد. اگر ما صبورانه مسیر بندگی را طی کنیم، پاداش آن، دستیابی به حیات طیبه و سعادت ابدی در بهشت برین خواهد بود.
دژکام، در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت رعایت تقوا در کنشهای سیاسی و اجتماعی، اظهار داشت که در مقاطع حساس کشور، حفظ وحدت، پرهیز از تفرقه و پیروی محض از فرامین رهبر معظم انقلاب، تنها راه عبور موفقیتآمیز از چالشها و خنثیسازی توطئههای دشمنان است.
او با اشاره به تحولات اخیر در عرصه دیپلماسی و امضای تفاهمنامههای بینالمللی، ضمن تأکید بر حق مطالبهگری مردم گفت: ملتی که با خون دل از انقلاب خود حراست کرده، طبیعتاً نسبت به سرنوشت کشور حساس است، اما تقوا اقتضا میکند که در مسیر ابراز نظر و انتقاد، آبروی مؤمنان حفظ شود و فضای جامعه به سمت دوقطبیسازیهای کاذب که به نفع دشمن است، پیش نرود.
دژکام با اشاره به پیام روشنگر رهبر معظم انقلاب در خصوص توافق اخیر، تصریح کرد: قلم و کلام رهبری نه تنها نقشه راه را برای همه ما تبیین کرد، بلکه درس ادب و احترام متقابل میان جریانهای سیاسی را به ما آموخت. ما باید بیاموزیم که اختلافافکنی، بیآدابی و عبور از خطوط وحدت، آب ریختن به آسیاب دشمن است.
امام جمعه با تأکید بر ضرورت ولایتپذیری خاطرنشان کرد: حزباللهی بودن در قرآن کریم با شاخصه ولایتپذیری تعریف شده است. وقتی رهبر معظم انقلاب با وجود ملاحظات، اجازه آغاز مذاکرات را صادر کردهاند، وظیفه انقلابی ما اطاعت از این تصمیم است؛ نه جلو افتادن از ولایت و نه عقب ماندن از آن.
شروط مذاکرات؛ خط قرمز ملت و رهبری
او با اشاره به مشروط بودن مجوز رهبر معظم انقلاب برای مذاکرات، افزود: معظمله با دو تعهد مشخص از سوی رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی، اجازه این روند را صادر کردند: اول، پاسداشت قاطع حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، و دوم، ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای آمریکا. این دو شرط، خواستِ عموم ملت ایران است و مردم و رهبری، با نگاهی مطالبهگرانه، تحقق دقیق این تعهدات را نظارهگر خواهند بود.
دژکام خطاب به مسئولان کشور گفت: همه قوای کشور (دولت، مجلس و قوه قضائیه) سربازان ولایت هستند و باید در جهت تحقق این شروطِ مبتنی بر اصول انقلاب، متحد و یکپارچه عمل کنند. اگر در مذاکرات حق ملت ستانده نشود، ملت ایران در میدان عمل حق خود را خواهد گرفت.
تأکید بر جهاد اقتصادی و رونق عزاداریهای محرم
دژکام ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس جهاد سازندگی و کشاورزی، بر لزوم تلاش مضاعف برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات معیشتی مردم تأکید کرد.
او با اشاره به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در دستههای سینهزنی و زنجیرزنی، گفت: حضور مؤمنین در خیابانها و معابر، راه نفوذ شیطان را میبندد. امسال که مصادف با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) است، انتظار میرود مردم با شکوه و جدیت بیشتر، این مراسم را برگزار کنند و از این طریق، بیمه سالانه خود و کشور را تضمین کنند.