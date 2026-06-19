باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی در دیدار با رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات به تجربه‌های ارزشمند سال‌های گذشته اشاره و تاکید کرد که امسال باید اربعین را در تراز بالاتری نسبت به سال قبل برگزار کنیم، چرا که هرگونه کمبود احتمالی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین همه کوشش خود را به کار خواهیم گرفت تا کاستی‌های جزئی سال گذشته جبران شود.

وی با اشاره به همزمانی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی با تشییع پیکر رهبر شهید افزود که ممکن است مراسم تشییع در عراق نیز برگزار شود که باعث افزایش رفت‌وآمد زائران در مرز مهران خواهد شد و باید آمادگی کامل برای این جابه‌جایی جمعیت وجود داشته باشد.

استاندار ایلام تشکیل کمیته‌های اسکان، تغذیه و تامین آب را از اولویت‌های اصلی اربعین ۱۴۰۵ برشمرد و اظهار کرد که تامین آب پایدار به‌ عنوان زیرساخت اساسی سال گذشته محقق شد و امسال نیز با همکاری وزارت نیرو و ستاد بازسازی عتبات عالیات این موضوع با اطمینان خاطر دنبال می‌شود.

کرمی همچنین از پیگیری‌ها برای تامین کامیون‌های یخچال‌دار و دستگاه‌های بسته‌بندی آب خبر داد و اضافه کرد که با سرمایه‌گذاری شهرداری‌ به دنبال راه‌اندازی خط تولید آب بسته‌بندی با کیفیت هستیم تا دغدغه تامین آب و یخ در اربعین‌های آینده برای همیشه رفع شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های ستاد اربعین افزود: مصرف یخ و آب باید بر اساس نیاز واقعی و با رویکرد صرفه‌جویی مدیریت شود، چرا که محدودیت‌های دولت پس از بروز جنگ تحمیلی کشور را در شرایط حساسی قرار داده است.

استاندار ایلام به ساماندهی میدان اربعین در مرز مهران اشاره کرد و گفت که وضعیت این میدان را از آشفتگی خارج و با سنگ‌فرش و مدیریت ترافیک، فضایی منظم و روان برای رفت‌وآمد زائران فراهم خواهد شد.

کرمی ضرورت تمرکز بر پروژه‌ها به‌ جای پراکنده‌کاری را حیاتی دانست و بیان کرد که توزیع اعتبارها میان پروژه‌های متعدد، نتیجه مطلوبی ندارد و بهتر است با متمرکز کردن امکانات، هر پروژه در کم‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان ایلام در تردد زائران اربعین خواستار اقدام جدی کمیته اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی به زائران شد و اظهار کرد که باید اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگامی انجام شود تا زائران با آگاهی کامل از خدمات و امکانات موجود بهره‌مند شوند.

استاندار ایلام نقش محوری فرهنگ‌سازی و الگوسازی در این رویداد بزرگ مذهبی را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد که اربعین بزرگ‌ترین حرکت مذهبی و فرهنگی جهان تشیع است و باید پیوست فرهنگی آن قوی باشد.

کرمی یادآور شد اگر کمیته فرهنگی و رسانه‌ها وارد عمل شوند و با ارائه الگوهای مناسب، فرهنگ استفاده از ظروف یک‌بار مصرف بهداشتی را ترویج دهند، افزون بر رعایت بهداشت، صرفه‌جویی اقتصادی قابل‌توجهی نیز حاصل خواهد شد.

منبع: استانداری ایلام