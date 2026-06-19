باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با حضور در منزل دکتر فرخ سعیدی، ضمن دیدار و گفت‌وگوی صمیمانه با این چهره برجسته علمی کشور، با اهدا لوحی از سال‌ها تلاش ارزشمند، خدمات علمی و نقش مؤثر وی در ارتقای دانش و نظام سلامت کشور تجلیل و قدردانی کرد.

در متن لوح تقدیر رئیس‌جمهور از دکتر سعیدی آمده است:

توفیق خدمت به خلق موهبتی است که به لطف پروردگار متعال و به شایستگی، به دستان توانمند بزرگانی سپرده شده تا معنای تعهد، مسئولیت و نوع‌دوستی را با تجلی به خدمت‌رسانی صادقانه و مستمر جلوه‌گر نمایند.

به پاس سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر، خدمات گرانسنگ علمی و پزشکی و جایگاه ماندگار جنابعالی در ارتقای دانش جراحی و تربیت پزشکان و جراحان متعدد در کشور، این لوح تقدیر اهدا می‌گردد.

بی‌تردید مجاهدت‌های صادقانه و دستاورد‌های ارزشمند علمی شما در عرصه پزشکی و جراحی، سرمایه‌ای گرانبها برای جامعه سلامت بوده و نام پرافتخارتان را در زمره پیشگامان و مفاخر این سرزمین جاودانه ساخته است.

عزت و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند علیم مسئلت می‌نمایم.