رئیس‌جمهور با دکتر فرخ سعیدی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و از چهره‌های برجسته و ماندگار عرصه علوم پزشکی کشور، دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان با حضور در منزل دکتر فرخ سعیدی، ضمن دیدار و گفت‌وگوی صمیمانه با این چهره برجسته علمی کشور، با اهدا لوحی از سال‌ها تلاش ارزشمند، خدمات علمی و نقش مؤثر وی در ارتقای دانش و نظام سلامت کشور تجلیل و قدردانی کرد.

در متن لوح تقدیر رئیس‌جمهور از دکتر سعیدی آمده است:

توفیق خدمت به خلق موهبتی است که به لطف پروردگار متعال و به شایستگی، به دستان توانمند بزرگانی سپرده شده تا معنای تعهد، مسئولیت و نوع‌دوستی را با تجلی به خدمت‌رسانی صادقانه و مستمر جلوه‌گر نمایند.

به پاس سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر، خدمات گرانسنگ علمی و پزشکی و جایگاه ماندگار جنابعالی در ارتقای دانش جراحی و تربیت پزشکان و جراحان متعدد در کشور، این لوح تقدیر اهدا می‌گردد.

بی‌تردید مجاهدت‌های صادقانه و دستاورد‌های ارزشمند علمی شما در عرصه پزشکی و جراحی، سرمایه‌ای گرانبها برای جامعه سلامت بوده و نام پرافتخارتان را در زمره پیشگامان و مفاخر این سرزمین جاودانه ساخته است.

عزت و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند علیم مسئلت می‌نمایم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، مفاخر علمی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اولین باری است که نشستن دکتر را دیدم . همیشه ایستاده بود.
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