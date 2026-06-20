باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: براساس آخرین جلسه ای که در انجمن داشتیم، مقرر شد گوشت ایام‌ محرم بدون حضور واسطه به هیئت های مذهبی عرضه شود که بدین ترتیب امسال گوشت مورد نیاز هیئت‌های عزاداری امسال به صورت مستقیم و بدون واسطه تأمین می‌شود.

به گفته وی، با حذف واسطه‌ها، گوشت مورد نیاز هیئت‌ها حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه خواهد شد.

عامریان گفت: در آستانه ماه محرم کمبودی در تامین گوشت مورد نیاز کشور وجود ندارد و بازار در شرایط باثباتی قرار دارد.