باشگاه خبرنگاران جوان - محسن قاسم‌زادگان با اشاره به اهداف تولید این برنامه گفت: «جام ۲۰۲۶» ویژه‌برنامه‌ای رادیویی است که همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی، برای پوشش اخبار، تحلیل‌ها و حواشی این رویداد مهم ورزشی تدارک دیده شده است.

او افزود: این برنامه از روز ۱۶ خرداد، یک هفته پیش از آغاز رقابت‌ها، روی آنتن رادیو فارس رفته و تا ۲۶ تیرماه ادامه خواهد داشت. «جام هزار و بیست و شش» از شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت ۹ صبح به صورت زنده و به مدت حدود ۳۰ تا ۳۵ دقیقه پخش می‌شود.

تهیه‌کننده این برنامه با بیان اینکه در هر قسمت تازه‌ترین اخبار و اطلاعات مربوط به تیم ملی ایران در جام جهانی و همچنین نتایج و رویداد‌های سایر دیدار‌های این رقابت‌ها ارائه می‌شود، گفت: در کنار مرور حواشی تیم‌ها، بسته‌های ضبطی متعددی نیز درباره تاریخچه جام‌های جهانی و کارنامه تیم ملی ایران در ادوار مختلف این مسابقات برای مخاطبان پخش می‌شود.

قاسم‌زادگان همچنین به بخش تحلیلی برنامه اشاره کرد و گفت: در هر برنامه یکی از دیدار‌های مهم جام جهانی به عنوان «بازی منتخب» با حضور کارشناسان فوتبال از جمله سیدحسین سیدصالحی و مهرداد شکاری مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

او درباره عوامل این برنامه نیز گفت: نویسندگی برنامه را خودم برعهده دارم، مانی آبادیان به عنوان گوینده اصلی برنامه حضور دارد و مجتبی زارعی نیز بخش خبر‌های مرتبط با تیم ملی ایران را ارائه می‌کند. همچنین حسین معتمد هاشمی از تهران با برنامه در ارتباط است و تازه‌ترین اخبار و نتایج مسابقات را برای شنوندگان گزارش می‌دهد.

ویژه‌برنامه «جام ۲۰۲۶» هر روز ساعت ۹ صبح به صورت زنده از رادیو فارس پخش می‌شود و به بررسی رویداد‌ها و تحولات رقابت‌های جام جهانی فوتبال می‌پردازد.

منبع: صداوسیمای فارس