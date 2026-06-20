۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس قانون برنامه هفتم در سال دوم ۷۳ تا ۷۴ میلیارد متر مکعب آب باید به بخش کشاورزی تخصیص می‌یافت که با توجه به محدودیت منابع آب و کشت پاییزه، ۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش تخصیص داده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی، وزارت نیرو در مهرماه سال ۱۴۰۴، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی ابلاغ کرد که بدلیل بارش های نرمال در اکثر استان ها، در نهایت الگوی کشت ابلاغی برای کشت بهاره و پاییزه به ۶۸ میلیارد متر مکعب می رسید.

به گفته وی، براساس قانون برنامه هفتم در سال دوم ۷۳ تا ۷۴ میلیارد متر مکعب آب باید به بخش کشاورزی تخصیص می یافت که با توجه به تخصیص ۶۸ میلیارد متر مکعب آب نشان می دهد الگوی کشت ما بدلیل محدودیت کشت پاییزه انقباضی تر بوده است.

هدایتی ادامه داد: براساس نقشه های هواشناسی و با توجه به شرایط موجود می‌توان به تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، جو و برنج رسید، همچنین براساس ابلاغ های وزارت نیرو، تحویل حجمی صورت نمی گیرد به طوریکه وزارت نیرو ۵۱ میلیارد متر مکعب آب بخش کشاورزی اعلام می کند، زیرساخت لازم برای تحویل حجمی آب از سوی این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است، درحالیکه خواسته دیرینه بخش کشاورزی است که تحویل حجمی آب سطحی و زیرزمینی صورت بگیرد تا بتواند الگوی کشت تنظیم کند.

مدیر کل  آب بخش کشاورزی با بیان اینکه برداشت از انهار سنتی و ۳۰۰ هزار حلقه چاه مجاز از ۴۱۶ هزار حلقه چاه کنترل حجمی نداریم، گفت: تحویل حجمی آب مصوبه سال ۹۹ است که بی توجهی به این امر موجب شده تا بخش کشاورزی با عدم قاطعیت واضحی روبروست که تاثیر منفی بر برداشت و تولید سالانه می گذارد به طوریکه بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی و ترسالی دچار چالش می کند.

 

برچسب ها: منابع آبی ، بخش کشاورزی ، خشکسالی کشاورزی
خبرهای مرتبط
کاهش ۳۹ درصدی بارش استان تهران نسبت به دوره نرمال
۱۰۶۳ طرح آب و خاک به زودی افتتاح می‌شود
امنیت غذایی یکی از ارکان مهم امنیت ملی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
آخرین اخبار
آسمان صاف و بدون باران تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در چند محور تهران و البرز
جمع‌آوری گاز‌های مشعل به ۹ میلیون مترمکعب در روز رسید
دستورالعمل جامع مدیریت انرژی صادر شد
بورس میان شناسایی سود و ورود تقاضای جدید
تخصیص اعتبارات موردنیاز توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی برای وام اشتغال
خروج هواپیمای پرواز ۴۱۶۹ از باند هنگام نشستن در فرودگاه مهرآباد
ضرورت خرید حمایتی روزانه ۳ هزار تن مرغ از سطح بازار
نخستین مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده خاص برای طرح‌های ریلی صادر شد
یارانه خرداد به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد
هدف‌گذاری تبدیل شهر فرودگاهی امام به «قطب نوآوری» در صنعت هوانوردی
سالانه ۲۰ میلیون تن غلات باید وارد شود
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۳۰ خرداد
افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات شوینده کشور از ابتدای سال/ افزایش قیمت دوباره در راه است + فیلم
اختصاص ۲۰۰ هزار دینار عراق برای زائران اربعین
خروج یک فروند هواپیمای RJ۱۰۰ هواپیمایی مهر از باند مهرآباد/ حادثه بدون مصدومیت پایان یافت
تضمین پایداری شبکه برق در اوج بار تابستان با دانش بومی؛ بازسازی ترانسفورماتور نیروگاه اصفهان به پایان رسید
مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند
افزایش ۹ هزار و ۱۳ واحدی شاخص کل بورس
فرصت راهبردی برای حضور ‌شرکت‌های ایرانی در بازار تاجیکستان
آماده‌سازی ۱۵۰۰ واحد مسکن اجاره‌ای در استان تهران +فیلم
مصرف شکر در ماه محرم به ۲۸۰ هزار تن می‌رسد/ضرورت واردات ۷۵۰ هزار تن شکر در نیمه نخست سال
تحول در ارائه سرویس‌های مبتنی بر ICT در آینده نزدیک
حجم تعاملات ۴هزار میلیارد تومانی بین بانک مسکن و مخابرات تا دو سال آینده
افزایش بهره‌وری با اجرای قانون کاهش هزینه‌های اجتماعی
توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در شبکه بانکی کشور کلید خورد
بانک مرکزی: نرخ سود هنوز تعیین تکلیف نشده است
مبلغ تسهیلات مسکن پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست/ برخی از سامانه‌های مسکن در شهر‌ها فعال نیستند
بانک مرکزی: بازگشت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست