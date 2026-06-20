۶۸ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی تخصیص داده شد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی، وزارت نیرو در مهرماه سال ۱۴۰۴، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی ابلاغ کرد که بدلیل بارش های نرمال در اکثر استان ها، در نهایت الگوی کشت ابلاغی برای کشت بهاره و پاییزه به ۶۸ میلیارد متر مکعب می رسید.

به گفته وی، براساس قانون برنامه هفتم در سال دوم ۷۳ تا ۷۴ میلیارد متر مکعب آب باید به بخش کشاورزی تخصیص می یافت که با توجه به تخصیص ۶۸ میلیارد متر مکعب آب نشان می دهد الگوی کشت ما بدلیل محدودیت کشت پاییزه انقباضی تر بوده است.

هدایتی ادامه داد: براساس نقشه های هواشناسی و با توجه به شرایط موجود می‌توان به تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، جو و برنج رسید، همچنین براساس ابلاغ های وزارت نیرو، تحویل حجمی صورت نمی گیرد به طوریکه وزارت نیرو ۵۱ میلیارد متر مکعب آب بخش کشاورزی اعلام می کند، زیرساخت لازم برای تحویل حجمی آب از سوی این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است، درحالیکه خواسته دیرینه بخش کشاورزی است که تحویل حجمی آب سطحی و زیرزمینی صورت بگیرد تا بتواند الگوی کشت تنظیم کند.

مدیر کل آب بخش کشاورزی با بیان اینکه برداشت از انهار سنتی و ۳۰۰ هزار حلقه چاه مجاز از ۴۱۶ هزار حلقه چاه کنترل حجمی نداریم، گفت: تحویل حجمی آب مصوبه سال ۹۹ است که بی توجهی به این امر موجب شده تا بخش کشاورزی با عدم قاطعیت واضحی روبروست که تاثیر منفی بر برداشت و تولید سالانه می گذارد به طوریکه بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی و ترسالی دچار چالش می کند.



