شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز گلستان شهدای شهرستان اصفهان همزمان با اولین جمعه از ماه محرم و به یاد حضرت علی اصغر (ع) نوزاد شش ماهه امام حسین (ع) میزبان مادرانی  است که با فرزندان شیرخوارشان به این مکان مقدس آمدند تا نام اباعبدالحسین (ع) را در دل و جان آنها حک کنند.
در این مراسم کودکان با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با عنوان چشمان انتظار یاد و خاطره نوگلان پرپر شده شهرستان میناب را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

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برچسب ها: شیرخوارگان حسینی ، سوژه خبری ، برگزاری همایش
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