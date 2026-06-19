باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از بندر «آکتائو»، قلب تپنده اقتصادی قزاقستان و دروازه ترانزیتی منطقه، ضمن آشنایی با فعالیت ها و ظرفیت های این بندر، با مسئولان این بنادر درخصوص راه‌های توسعه همکاری‌های بندری گفتگو کرد.

این بازدید در راستای توسعه استراتژیک کریدورهای ترانزیتی و گسترش همکاری‌های بندری، لجستیکی و سرعت‌بخشی به حمل‌ونقل کالا بین دوکشور ایران و قزاقستان صورت گرفته است.

اتصال سریع‌تر و ارتقای ظرفیت ترانزیت غلات، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاهای تجاری میان ایران و قزاقستان از اهداف مهم بازدید وزیر راه و شهرسازی است.

بندر آکتائو بزرگ‌ترین بندر قزاقستان است و قطب اصلی انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی در دریای خزر محسوب می‌شود.

این منطقه همچنین به عنوان یک نقطه اتصال کلیدی برای حمل‌ونقل کالا و تعاملات تجاری و ترانزیتی بین‌المللی شناخته می‌شود.

این بندر دارای خطوط مسافری و باری بین کشورهای حاشیه خزر است و فرصت‌های بی‌نظیری برای فعالان اقتصادی در بخش‌های حمل‌ونقل دریایی ایجاد می‌کند.

بنا بر این گزارش، وزیر راه و شهرسازی کشورمان امروز همچنین از بندر کوریک قزاقستان بازدید کرد.

بندر کوریک در ساحل شرقی دریای خزر و در جنوب بندر آکتائو قرار دارد.

این بندر دارای مجموعه‌های پیشرفته کشتی‌رو (Ro-Ro) برای حمل‌ونقل کالا و واگن‌های باری است.