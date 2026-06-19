باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام محمدی امام جمعه موقت یزد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یزد گفت: مردم باید نسبت به حقوق ملت ایران، خون شهدا و آرمان‌های انقلاب مطالبه‌گر باشند و این مطالبه‌گری هرگز نباید خاموش شود.

وی افزود: در کنار مطالبه‌گری، مردم اخبار و تحلیل‌های خود را از منابع معتبر دریافت کنند و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: عزاداری‌های امسال علاوه بر یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با یاد شهدای مظلوم و کودکان بی‌گناهی که در حوادث اخیر به شهادت رسیدند همراه است.

وی تأکید کرد: مراسم عزاداری باید متناسب با مسائل روز جامعه برگزار شود و مداحان و سخنرانان با بهره‌گیری از اشعار و مضامین انقلابی، روحیه مقاومت، ایستادگی و مقابله با دشمنان را تبیین کنند.

حجت‌الاسلام محمدی همچنین با قدردانی از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی، این مراسم را از برنامه‌های اثرگذار فرهنگی دانست و گفت: این حرکت معنوی امروز در کشور‌های مختلف جهان برگزار می‌شود و نقش مهمی در انتقال پیام عاشورا به نسل‌های آینده دارد.

وی با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر زبانی یک وظیفه همگانی است که باید با شیوه‌ای صحیح، مؤثر و همراه با احترام صورت گیرد و بخش حاکمیتی آن نیز بر عهده دستگاه‌های مسئول و قضایی است.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از خطبه‌ها به تفاهم‌نامه اخیر و روند مذاکرات اشاره کرد و با بیان اینکه آمریکا سابقه بدعهدی دارد، گفت مسئولان باید با هوشیاری کامل روند اجرای تعهدات طرف مقابل را دنبال کنند.

وی با اشاره به موضوع رفع تحریم‌ها، توقف اقدامات نظامی علیه جبهه مقاومت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران افزود: حقوق ملت ایران باید به طور کامل تأمین شود و مسئولان در این مسیر با قاطعیت از منافع کشور دفاع کنند.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از مسئولان خواست توجه بیشتری به کنترل بازار و مقابله با افزایش قیمت‌ها داشته باشند.

منبع؛ روابط عمومی