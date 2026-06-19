باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رهبران اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در نشست بروکسل با تأکید مجدد بر حمایت «محکم و تزلزل‌ناپذیر» از اوکراین، از روسیه خواستند با آتش‌بس کامل، بی‌قید و شرط و فوری موافقت کند.

شورای اروپا در بیانیه خود بر حمایت از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در مرز‌های به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی تأکید و اعلام کرد که تنها راه‌حلی مبتنی بر اصول منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی می‌تواند صلح عادلانه و پایدار را به ارمغان آورد. شورا اعلام کرد که راه صلح در اوکراین بدون مشارکت این کشور تعیین نمی‌شود و مرز‌ها نباید با زور تغییر داده شوند و «متجاوز» نباید پاداش بگیرد.

رهبران اتحادیه اروپا حملات اخیر روسیه از جمله حملات موشکی و پهپادی به غیرنظامیان و زیرساخت‌های انرژی و همچنین حمله به صومعه کی‌یف پچرسک لاورا را به شدت محکوم کردند. شورا همچنین رفتار «به طور فزاینده‌ای تهاجمی» روسیه نسبت به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را محکوم کرد.

اتحادیه اروپا اعلام کرد که آماده است همراه با کشور‌های عضو و شرکا، به تضمین‌های امنیتی قوی و قابل اعتماد برای اوکراین کمک کند. شورا خواستار تسریع کمک‌های نظامی به ویژه سامانه‌های پدافند هوایی، مهمات، پهپاد‌ها و موشک‌ها شد و از تصویب سریع بسته بیست و یکم تحریم‌ها استقبال کرد. همچنین بر لزوم پاسخگویی به جنایات جنگی و بازگشت کودکان و غیرنظامیان اوکراینی تبعیدشده تأکید شد.

منبع: آناتولی