باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بازار سرمایه در هفتههای اخیر با افزایش تقاضا و ورود نقدینگی همراه شده و شاخص کل بورس توانسته از مرز مهم ۵ میلیون واحد عبور کند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان میتواند نشانهای از تقویت روند صعودی در بازار سهام باشد.
بررسی معاملات بازار سرمایه نشان میدهد رشد شاخصها در کنار افزایش ارزش معاملات و ورود پول حقیقی به بازار رخ داده است. در همین راستا کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تشریح وضعیت معاملات هفته اخیر پرداخت.
او گفت: در این هفته ارزش معاملات در روز شنبه ۱۱ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان، یکشنبه هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان، دوشنبه ۱۵ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان، سهشنبه ۵۴ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان و چهارشنبه ۳۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بود که در مجموع ۱۳۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان از ارزش معاملات مربوط به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی بود.
او افزود: سرانه خرید در این مدت ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین در روز شنبه ۶ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان ورود پول داشتیم، یکشنبه ۷ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان، دوشنبه ۸ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان، سهشنبه ۵۳۶ میلیارد تومان و چهارشنبه ۱۳۰ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد که در مجموع ۲۳ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی صورت گرفته است.
آسایش بیان کرد: در رابطه با صندوقهای با درآمد ثابت نیز روز شنبه هزار و ۹۹۱ میلیارد تومان خروج پول داشتیم، یکشنبه ۳ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان خروج پول، دوشنبه ۳ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان خروج پول و سهشنبه ۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد و در چهارشنبه هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان ورود پول داشتیم که در مجموع ۱۱ هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان خروج پول از این صندوقها رقم خورد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: شاخص کل بورس در هفته کاری که گذشت با افزایش ۱۲.۱۵ درصدی به ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۹۴ واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با افزایش ۹.۴۷ درصدی به یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۲۲۱ واحد رسید؛ شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۱۱.۰۶ درصدی به ۳۸ هزار و ۹۵۰ واحد رسید که نشاندهنده روند صعودی در معاملات بازار سرمایه است.
در مجموع آمار معاملات نشان میدهد در کنار رشد شاخصها، جریان ورود نقدینگی به بازار سهام تقویت شده و بخشی از منابع نیز از صندوقهای با درآمد ثابت به سمت بازار سهام حرکت کرده است. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم ورود پول و حفظ ارزش معاملات در سطوح بالا، بازار سرمایه میتواند در ادامه مسیر خود به سمت تثبیت در کانالهای بالاتر نیز حرکت کند.
در ادامه نیز عرفان هودی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری گفت: بازار سرمایه همچنان میتواند محل مناسبی برای سرمایهگذاری باشد، اما افراد باید بسته به هدف و میزان ریسکپذیری خود، از ابزارهای مختلفی مانند صندوقهای کالایی، صندوقهای مختلط و درآمد ثابت، صندوقهای سهامی، صندوقهای اهرمی و حتی سرمایهگذاری مستقیم استفاده کنند تا ریسک پرتفوی خود را مدیریت کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: سهامداران و افرادی نباید دچار هیجان شده و یا بدون دانش وارد بازار شوند مطلوب است افراد با نگاه تحلیلی، مدیریت ریسک و تعیین استراتژی خروج وارد بازار شوند.