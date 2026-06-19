رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ از توزیع روزانه ۴۰ تن قارچ در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ با بیان اینکه قیمت قارچ تغییری نداشته است، گفت: با توجه به فصل گرما و توقف صادرات ناشی از شرایط جوی، عرضه قارچ دچار چالش شده است‌.

به گفته وی، با توجه به کاهش مصرف قارچ از سوی رستوران و فست فودی ها، قارچ مازاد از سطح بازار در حال جمع آوری و هدایت به سمت صنایع تبدیلی است.

رجبی ادامه داد: با توجه به ایام‌ محرم و گرمای هوا پیش بینی می شود که واحدهای سنتی تولید کمتری خواهند داشت.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ بیان کرد: با باز شدن صادرات پیش بینی می شود که بازار قارچ متعادل شود، اما در شرایط فعلی صادرات قارچ ناشی از گرما به عراق متوقف شده است.

وی از توزیع روزانه ۴۰ تن قارچ در تهران خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می شود که روند تولید و عرضه نسبت به سال قبل افزایشی خواهد بود.