باشگاه خبرنگاران جوان، در گرگان، مرکز استان گلستان، میز خدمت قضایی با حضور حیدر آسیابی رئیسکل دادگستری گلستان، دادستان مرکز استان، مسئولان قضایی و مدیران کل دستگاههای تابعه قوه قضاییه در مصلای وحدت این شهر برگزار شد.
رئیسکل دادگستری گلستان در حاشیه این برنامه گفت: میز خدمت دستگاه قضایی با هدف تسهیل ارتباط مستقیم مردم با مسئولان قضایی برگزار شد و در آن علاوه بر بررسی مسائل عمومی و منطقهای، درخواستهای شخصی و پروندههای موردی شهروندان نیز رسیدگی شد.
حیدر آسیابی افزود: بخشی از مطالبات مطرحشده در این دیدار مردمی مربوط به مشکلات عمومی و موضوعات منطقهای بود که در چارچوب مسئولیت اجتماعی دستگاه قضایی، دستورات لازم برای پیگیری آنها صادر شد.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از این دیدار، شهروندان درخواستهایی درباره پروندههای شخصی خود از جمله رسیدگی مجدد، اعمال ماده ۴۷۷ و اعتراض به آرای صادره مطرح کردند که هر یک به صورت جداگانه بررسی و در صورت امکان، راهنماییهای حقوقی و دستورات قضایی لازم صادر شد.
آسیابی همچنین با اشاره به درخواستهای خانوادههای زندانیان گفت: مرخصی، اشتغال به کار و بهرهمندی از رأی باز از جمله مهمترین درخواستهای مطرحشده از سوی خانوادهها بود که پس از ارجاع به واحد اجرای احکام، در صورت احراز شرایط، اقدامات لازم برای استفاده از این تسهیلات انجام خواهد شد.
رئیسکل دادگستری گلستان با تأکید بر اهمیت دیدارهای مردمی و بازدیدهای میدانی گفت: برپایی میزهای خدمت قضایی، در بسیاری از موارد سبب تسریع در حل مشکلات و احقاق حقوق عمومی شده است و این رویکرد در آینده نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
منبع: دادگستری