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باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش خبرگزاری شینهوا، فو کونگ، نماینده دائم چین در سازمان ملل، از اسرائیل خواست نقض «آتشبس» برقرار شده با میانجیگری آمریکا از اکتبر گذشته در غزه را متوقف کند.
فو در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت انسانی در غزه گفت که چین با نگرانی شدید به گسترش مداوم اشغال نظامی غزه توسط اسرائیل نگاه میکند.
چین از همه طرفهای مربوطه، به ویژه اسرائیل، میخواهد که به طور کامل به توافق آتشبس پایبند باشند و هرگونه اقدام بیملاحظهای را که آن را نقض میکند، متوقف کنند.
منبع: الجزیره