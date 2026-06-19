باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - احد بهجت حقیقی، پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شیراز، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، توضیح داد که یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها، رشد قابل‌توجه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ است.

او گفت: کارگران شریف واحد‌های تولیدی امسال با افزایش ۶۰ درصدی حقوق مواجه شدند و طبیعی است که هر واحد تولیدی، کارخانه، مزرعه یا دامداری برای ادامه فعالیت به نیروی کار نیاز دارد. این نیرو نیز باید حقوقی متناسب با تورم دریافت کند. بنابراین، افزایش دستمزد‌ها در کنار سایر عوامل، بخشی از چرخه تورم و گرانی را شکل می‌دهد.

بهجت حقیقی به دشواری‌های تأمین کالا‌های اساسی در دوران تحریم اشاره کرد و افزود: در مقطعی، آمریکا با ایجاد محدودیت‌های دریایی، سواحل جنوبی کشور را در محاصره قرار داده بود و ما ناچار بودیم نهاده‌های ضروری را از مسیر‌های زمینی وارد کنیم. مقایسه ظرفیت یک کشتی با یک کامیون نشان می‌دهد که چه فشاری بر شبکه حمل‌ونقل وارد شد. با این حال، تلاش سازمان اطلاعات سپاه، فرمانداران و مدیران جهاد کشاورزی در ۳۷ شهرستان استان باعث شد که برنامه‌ریزی دقیقی برای حمل اقلام اساسی انجام شود و مردم هیچ کمبودی احساس نکنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: در یک سال گذشته و در جریان جنگ تحمیلی سوم ـ یا همان جنگ ۱۲ روزه ـ مفهوم امنیت غذایی برای بسیاری از مردم روشن‌تر شد. اگر پیش از این، این واژه نیاز به توضیح داشت، امروز همه می‌دانند امنیت غذایی یعنی چه و چه اهمیتی دارد.

بهجت حقیقی با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح گفت: سپاه، ارتش، صنایع دفاعی و نیرو‌های امنیتی نشان دادند که ساختار دفاعی کشور اجازه نفوذ به دشمن نمی‌دهد. ایستادگی آنان، دشمن را وادار به عقب‌نشینی و پذیرش مذاکره کرد.

او در ادامه با اشاره به وضعیت کشور‌های همسایه افزود: اگر به پنج ماه گذشته و شرایط کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه امارات نگاه کنید، می‌بینید که قفسه فروشگاه‌هایشان خالی شده بود. این در حالی است که بخش عمده نیاز‌های غذایی آنها توسط تولیدکنندگان استان فارس تأمین می‌شود. یعنی معیشت آنها به تولیدات کشاورزان و دامداران ما وابسته است. این نقش حیاتی در حالی ادامه یافت که تهدیدات دشمن برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها وجود داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل گفت: در شرایطی که ناوگان حمل‌ونقل کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو بود و بسیاری از رانندگان نگرانی داشتند، خوشبختانه تردد در جاده‌های استان برای تأمین کالا‌های اساسی مردم برقرار ماند. این همان معنای واقعی امنیت غذایی است.

او افزود: امنیت غذایی یعنی سفره مردم؛ یعنی همان نان، آب، شیر، خرما و میوه‌ای که هر روز مصرف می‌کنیم. همه اینها حاصل تلاش تولیدکنندگان استان است و ما خود را خدمتگزار آنان می‌دانیم.

بهجت حقیقی با اشاره به اقدامات دوران بحران گفت: با تأکید استاندار محترم، از ماه‌ها قبل از آغاز جنگ تحمیلی سوم، وضعیت اقلام اساسی در شهرستان‌ها به‌طور مستمر رصد شد. با تصمیمات شورای تأمین استان، فارس پس از تهران بیشترین ذخایر راهبردی را در اختیار داشت و هیچ کالایی با کمبود مواجه نشد.

او با تأکید بر مسئولیت جهاد کشاورزی در پایداری تولید گفت: وظیفه ما ایجاد تولید پایدار است؛ موضوعی که رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و استاندار نیز بر آن تأکید دارند. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تولید است و ما باید این چرخه را پایدار نگه داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: آنچه باعث شد دشمن نتواند اقتصاد کشور را فلج کند، اتکای ایران به یک پایگاه قدرتمند کشاورزی بود. امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که در تأمین اقلام اصلی سبد خانوار به خودکفایی رسیده‌ایم.

بهجت حقیقی تنها مورد وابستگی را روغن دانست و گفت: با توسعه کشت دانه‌های روغنی، به‌دنبال خودکفایی کامل هستیم. قول می‌دهم که سال آینده سطح زیرکشت این محصولات حداقل دو برابر شود. امسال نیز چهار هزار هکتار کشت دانه‌های روغنی در استان انجام شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: «اصلاح مسیر‌های اشتباه گذشته، هرچند دیر، اما ضروری است. وضعیت آب و خاک استان نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها نه علمی و نه دقیق عمل کرده‌ایم. اگر بارش‌های سال گذشته نبود، حتی تأمین آب آشامیدنی نیز با مشکل مواجه می‌شد.»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: خداوند یک‌بار و دوبار فرصت می‌دهد، اما ما باید قدر این نعمت را بدانیم. وضعیت آب استان بحرانی است و اگر بارش‌ها نبود، برداشت گندم ممکن نمی‌شد. اکنون زمان حرکت به سمت روش‌های علمی‌است.

بهجت حقیقی در پایان گفت: جهاد کشاورزی فارس با افتخار بر کشاورزی دانش‌بنیان متمرکز شده و از ظرفیت مرکز تحقیقات کشاورزی و دانشگاه‌های معتبر استان، از جمله دانشگاه شیراز، بهره خواهد گرفت.