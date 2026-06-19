امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه استیصال آمریکا ثمره استقامت ایران است، گفت: قطعا هیات حاکمه آمریکا به هیچ وجه مورد اعتماد نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران گفت: عاشورا نماد برجسته و ترسم عینی و عالی‌ترین نماد تعالیم آسمانی قرآن و مدرسه پیامبر اعظم است.

قدرت، ثمره صبر خیابان و میدان و دیپلماسی در کنار هم است

وی ادامه داد: حوزه صبر، یکی از حوزه‌های بسیار برجسته در مدرسه عاشورایت که روح دین و حقیقت معارف الهی است. در هر سخن و کلام وحیانی که واژه صبر به کار رفته دارای پیوست حق است.

امام جمعه موقت تهران، با بیان اینکه در کربلا صبر موج می‌زد، گفت: صبر در اطاعت ضروری است که نمونه بارز آن در کربلا بود.

وی افزود: امروز عاشورا در یمن، لبنان، غزه، فلسطین، تهران و ایران و عراق حضور دارد. مادران و پدران در غزه مظلوم و مقاوم کنار پیکر‌های پاک شهدا حضور پیدا می‌کنند و می‌گویند فرزندان ما از حسن (ع) و حسین (ع) کمتر نیستند. فرماندهان سلحشور حماس بار‌ها اعلام کردند راه ما راه عاشورا و حسین (ع) و کربلا است.

ابوترابی فرد گفت: مدرسه حسین (ع) یعنی مدرسه شناخت حق و صبر در کنار حق، قیام رمضان را خلق کرده و قدرت را برای محور مقاومت آفرید.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های مهم صبر، صبر جمعی است، گفت: صبر جمعی نیز دو مصداق داخلی و خارجی دارد. صبر داخلی یعنی مردم که در نماز جمعه هستند و مردمی که شب‌ها خیابان را به عبادتگاه تبدیل کرده‌اید؛ با هم صبر کنید.

ابوترابی‌فرد گفت: صبر فردی خود را با صبر دیگران پیوند بزنید، چون قدرت ثمره صبر جمعی است. صبر ایران، فلسطین، غزه، بیروت، یمن و عراق در کنار هم است.

وی ادامه داد: قدرت ثمره صبر خیابان و میدان و دیپلماسی در کنار هم است؛ با هم صبر کنید و این معنای صبر جمعی است. رزمندگان ما با هم صبر کردند و پیروز شدند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: صبر جمعی خارجی یعنی مقابل دشمن صبر کنید؛ قران می‌فرماید مبادا صبر شما از صبر دشمنان اسلام کمتر باشند. این صبر شما بود که آمریکا را شکست داد. در این میدان صبر ملت ایران بر صبر همه دشمنان سبقت گرفت و پیروزی آورد.

هفتم تیر، یادآور خونبارترین حادثه و شهادت بهترین بازوان قدرتمند اسلام و انقلاب اسلامی است

امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه، با اشاره به هفتم تیرماه، گفت: هفتم تیر، یادآور خونبارترین حادثه و شهادت بهترین فرزندان و بازوان قدرتمند اسلام و انقلاب اسلامی است؛ یاد یاران امام و در رأس آنان ریاست قوه قضاییه، عالم، فقیه و سیاستمدار شجاع و هوشمند، آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ چهره آراسته به مقام شهادت را گرامی می‌داریم. از خدای متعال برای آنان و برای دولت شهید رجایی و شهید باهنر، که مردانی بودند که در این مسیر به مقام شهادت رسیدند، علو درجات مسئلت داریم.

ابوترابی‌فرد بیان کرد: همچنین برای شهید دیگر قوه قضاییه، آیت‌الله رئیسی که افتخار آراستگی به مقام شهادت را خدای متعال به او و همراهان و یارانش عنایت کرد، از خداوند متعال علو درجات مسئلت داریم.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: هفته قوه قضاییه را گرامی می‌داریم و برای برادر ارجمندم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و همکارانش و همچنین حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه از خداوند آرزوی توفیق و سعادت داریم. این مردان با فهم درست از مسائل قوه قضاییه و تجربه طولانی و عمیق، اراده کرده‌اند این کار سخت و دشوار را سامان دهند؛ امیدواریم در مسیر سامان این نهاد که اصلاح آن به معنای اصلاح کشور است، مورد عنایات خاص خدای متعال قرار گیرند.

از صلح سخن می‌گویند، اما بر مدار جنگ حرکت می‌کنند

وی در ادامه، گفت: حیات انسان امروز درگیر جنگ، خشونت و استفاده نامشروع از قدرت است؛ مسئله‌ای که با توسعه فناوری‌های نوین به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های جهان معاصر تبدیل شده است. عقل و علم که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار قدرت و کنترل خشونت و جنگ داشته باشند، متأسفانه به دلیل فاصله گرفتن از معنویت، اخلاق و آموزه‌های وحیانی، گاه خود به ابزاری برای گسترش جنگ و خشونت تبدیل شده‌اند. در جهانی زندگی می‌کنیم که از صلح سخن می‌گویند، اما بر مدار جنگ حرکت می‌کنند.

خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به سخنان جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سپتامبر ۱۹۹۰ میلادی و طرح «نظم نوین جهانی»، افزود: او از شکل‌گیری نظام تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی سخن گفت و ادعا کرد جهانی مبتنی بر قانون، رفاه و احترام قدرت‌ها به ملت‌ها در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: در عمل، همان ساختار قدرت در دو جنگ گسترده علیه ملت‌های عراق و افغانستان، صد‌ها هزار انسان را به شهادت رساند و با هزینه‌ای حدود ۵ تریلیون دلار، واقعیتی متفاوت از آن نظم ادعایی را آشکار کرد. امروز نیز شبیخون این نظام سلطه به انسانیت، عدالت و ارزش‌های انسانی در غزه، بیروت، فلسطین و ایران اسلامی قابل مشاهده است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: انبیا الهی برای هدایت بشر به سوی صلح، امنیت و عدالت مبعوث شدند و تمدن اسلامی نیز تمدنی توحیدی و وحیانی برای تربیت جامعه‌ای عدالت‌محور است.

وی ادامه داد: اسلام برای تحقق این هدف دو راهبرد اساسی دارد؛ نخست تربیت انسان‌ها. این رسالت همه ماست که شامل شناخت معروف و منکر، پیوند با معروف و فاصله گرفتن از منکر و دعوت به معروف می‌شود. البته زبان ما باید زبان اصلاح باشد و دعوت به معروف محور عمل اجتماعی قرار گیرد.

ابوترابی‌فرد گفت: این مسیر مهم است، اما کافی نیست، زیرا قدرت در صورت نبود تربیت اخلاقی، زمینه طغیان را فراهم می‌کند و انسان گرفتار طغیان به حقوق دیگران تجاوز می‌کند. ریشه بسیاری از این انحرافات در قدرت، علم، ثروت و دانش است اگر با تربیت الهی همراه نشود.

وی افزود: قرآن کریم بر شکل‌گیری نظامی مبتنی بر شایسته‌سالاری و حضور انسان‌های عادل و فقیه تأکید دارد؛ در عصر غیبت نیز فقیه عادل و وارسته دارای صلاحیت رهبری است که در قانون اساسی نیز با سازوکار خبرگان ملت تعیین می‌شود.

قدرت ابزار ایستادگی در برابر ستمگران است

خطیب نماز جمعه تهران گفت: نظام اسلامی باید قدرت داشته باشد، زیرا به تعبیر قرآن کریم، قدرت ابزار ایستادگی در برابر ستمگران است.

وی ادامه داد: راهبرد امام شهید نیز خلق قدرت برای ملت ایران و محور مقاومت بود تا در برابر آمریکا ایستادگی شود و اجازه داده نشود زیاده‌خواهان جهان منافع ملت‌ها را مصادره کنند. این قدرت در ایران شکل گرفت و ثمره آن ایستادگی در برابر جبهه استکبار جهانی و تحقق پیروزی در سال‌های اخیر بوده است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه اظهار کرد: دو قدرت اتمی جهان با اراده‌ای قطعی و با هدف دستیابی به ثروت و قدرت، تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه و تبدیل تل‌آویو به هژمونی نظامی غرب آسیا، درصدد براندازی نظام سیاسی ایران برآمدند. کلیدواژه آنان «نظام سیاسی ایران اسلامی» بود؛ تصور می‌کردند اگر این مانع برداشته شود، همه در‌ها به روی آنان گشوده خواهد شد.

وی افزود: آنان اراده کرده بودند قدرت دفاعی و نظامی ایران را نابود کنند، جنگ مسلحانه به راه بیندازند، اقتصاد ایران را فروبپاشند، نقشه ایران را تغییر دهند، تمدن ایران را محو و کشور را به عصر حجر برگردانند و هم‌پیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نابود کنند، اما هیچ کدام را نتوانستند. آنان می‌خواستند، اما نتوانستند.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: آتش سهمگین موشک‌ها و پهپادها، رهگیری غرورآفرین پدافندها، قدرت فزاینده محور مقاومت، پیوند مستحکم ملت و دولت، فرماندهی همراه با اقتدار، هدایت همراه با درایت رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، استقامت ملی و دفاع میهنی درخشان و ماندگار ایرانیان، اجازه تحقق اهداف دشمن را نداد.

لزوم حفظ وحدت ملی و انسجام نخبگان سیاسی

ابوترابی‌فرد تصریح کرد: برای نخستین بار، جنگ با دو قدرت اتمی بر عزت و اقتدار ملت ایران افزود و ایران را در جایگاهی برتر از گذشته نشاند.

وی گفت: اگر می‌خواهیم بر شکوه و اقتدار ایران، محور مقاومت و امت اسلامی افزوده شود، ایران با قدرت از چالش‌ها، تنگنا‌های اقتصادی و تورم عبور کند و شاهد جایگاه برتر و فاخر و تثبیت‌شده ایران در ساختار قدرت جهانی باشیم، باید در این روز‌های سرنوشت‌ساز با بهترین راهبری ممکن و بسیج همه ظرفیت‌ها در عالی‌ترین سطح، از وحدت ملی و انسجام نخبگان سیاسی و همه ظرفیت کشور برای تقویت مؤلفه‌های قدرت به‌ویژه در گفت‌و‌گو‌های سخت پیش‌رو، استفاده کنیم.

قدردانی از پزشکیان، قالیباف و عراقچی

امام جمعه موقت تهران با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب اظهار کرد: از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه که مسئولانه بیانات رهبر معظم انقلاب را به عنوان نقشه راه خود تعریف کردند و بر التزام عملی به این اصول پای فشردند، تشکر می‌کنیم. انتظار داریم در مقام عمل باشند.

وی افزود: یکی از محور‌های مورد تأکید این است که قطعا هیات حاکمه آمریکا به هیچ وجه مورد اعتماد نیست. این تجربه پیش روی ملت ایران، ملت‌های جهان و مسئولان ارشد کشور است و همگان به آن اذعان دارند و باید مراقب بود؛ از همین منظر است که رهبر معظم انقلاب دغدغه دارند که شروط تعریف‌شده با بدعهدی‌ها و زیاده‌خواهی‌های حاکمان ایالات متحده عملیاتی نشود.

باید بر منافع ملت ایران و اقتدار محور مقاومت پافشاری کرد

ابوترابی‌فرد ادامه داد: ملت و رهبر معظم انقلاب مطالبه قطعی دارند. باید بر منافع ملت ایران و اقتدار محور مقاومت پافشاری کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیام اخیر رهبر انقلاب حکایت از این دارد که نظام جمهوری اسلامی براساس خرد جمعی و احترام به اجماع نخبگانی بنیان نهاده شده است. رهبری معظم تصریح می‌کنند که من نظریاتی داشتم، اما به دلیل تصمیم شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور و تعهد بر انجام آن، اجازه مذاکره را صادر می‌کنم؛ این پیام روشنی برای جهان دارد که نظام جمهوری اسلامی از چنین ظرفیتی برخوردار است و این همان سیره عملی امام شهید است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: در پیام رهبر انقلاب، تصریح شده که آمریکا در نقطه استیصال و شکست قرار داشت و از همه ابزار‌های خود برای رسیدن به تفاهم با ایران بهره گرفت؛ این ثمره قدرت، استقامت و ایستادگی ملت، مسئولان و دلیرمندان میدان جنگ و نبرد، سلحشوران سپاه و ارتش و محور مقاومت است.

مردم با پیوند میان میدان، خیابان و دیپلماسی قدرت خلق کردند

ابوترابی‌فرد یادآور شد: رئیس‌جمهور آمریکا در ۱۲ فروردین گفت که «ما اکنون کاملا از خاورمیانه مستقل هستیم، به نفت و هیچ چیز آنها نیاز نداریم.» ترامپ روز گذشته در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه پس از امضای تفاهم گفت که «ذخایر ما حدود چهار هفته دیگر تمام می‌شود. در سراسر جهان ذخایری وجود دارد، اما ذخایر ما واقعا تمام می‌شود. زمانی می‌رسد که نمی‌توانیم نفت را تهیه کنید و آن زمان هرج و مرج واقعی را می‌بینید.» این سخنان به معنای استیصال است.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: شما ملت بزرگ ایران بودید که با ایمان، عقلانیت، پیوند با رهبری معظم نظام و پیوند میان میدان، خیابان و دیپلماسی، این قدرت را خلق کردید.

وی در پایان گفت: خداوندا بر قدرت ملت ایران بیفزا. پیوند ایران، عراق، لبنان، یمن، فلسطین، غزه، امت اسلامی و همه دنیای اسلام و ملت‌های عرب را مستحکم بفرما.